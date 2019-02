Din trecutul ispitei Andi, de la Insula Iubirii. „Prima mea iubită a fost un monument de feminitate. Gelozia ne-a măcinat relația”

16:00

Actorul Pavel Bartoș are o familie fericită alături de soția sa și de cele trei fete ale lor. Pavel Bartoș este căsătorit cu Anca, împreună cu care are trei fete: Sofia, Rita și Eva. Actorul și prezentatorul de televiziune a făcut declarații despre familia sa într-un interviu pentru publicația Formula As. "Măi, e greu […] Post-ul Pavel Bartoș: „Principala mea calitate e soția mea” apare prima dată în Libertatea.ro.