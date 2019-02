Sorina Pintea: Clujul va avea un centru naţional de excelenţă în neurochirurgie, investiţie de 45 de milioane de euro

16:50

Agenţii turistici din Deltă preferă să cumpere peşte din pieţele din Bucureşti şi să-l aducă în pensiunile din rezervaţie pentru oaspeţi, din cauza preţurilor ridicate practicate de unele puncte de debarcare şi cherhanale."Un pescar are posibilităţi mici faţă de sortimentul de care avem nevoie. În Piaţa Obor este o diversitate enormă. Dacă nu se prinde somn în Deltă, se prinde pe Mureş sau pe Olt. Este peşte proaspăt. În Piaţa Obor şi cel mai mic butic are casă de marcat", a declarat proprietarul unei pensiuni din zona Uzlina, Cornel Găină.El a mai spus că preţurile cu care poate cumpăra un peşte de calitate în Deltă sunt mari."În Deltă nu s-au vândut crapi sub 15-18 lei pe kilogram, somnul - cu 25 de lei, iar şalăul cu 25-30 lei pe kilogram. Diferenţa dintre preţurile din Obor şi cele din Deltă este de 5 lei pe kilogram, iar transportul peştelui e acoperit. În plus, am şi chitanţă", a mai menţionat Găină.Un alt proprietar de pensiune din aceeaşi zonă, Daniel Ghinescu, a menţionat că la Ploieşti preţurile practicate la peşte sunt mai mici decât cele din Bucureşti cu până la 3 lei pe kilogram.Diferenţa dintre preţul peştelui din Bucureşti şi cel din Delta Dunării este dat de punctele de debarcare şi cherhanalele care pot comercializa capturile pescarilor.O situaţie a unor pescari din asociaţia Goloviţa, comuna Jurilovca, judeţul Tulcea, care au contract cu cherhanaua din aceeaşi comună arată că peştele cu valoare mare - crap, somn, şalău - a reprezentat 10,89% în capturile din anul 2016, iar proporţia a scăzut la 1,34% anul trecut."Astfel, venitul aproximativ al unui pescar ce raportează în medie 2.500 de kilograme de peşte pe an este de 9.232 lei pe an. Deşi preţul benzinei şi inflaţia au crescut progresiv în ultimii ani, preţul anumitor specii de peşte a rămas aproximativ acelaşi", se arată în situaţia asociaţiei Goloviţa.Statistica pescarilor din Jurilovca mai arată că, în perioada 2010-2019, preţul unui kilogram de crap a variat de la 7,5 lei la 13 lei, cel al unui kilogram de somn de la 9 lei la 12 lei, iar preţul unui kilogram de şalău a ajuns de la 9 lei, în 2010, la 13 lei, în 2019.Pescarii sunt obligaţi de legislaţie să-şi vândă capturile doar punctelor de debarcare sau cherhanalelor cu care încheie contract la începutul fiecărui an, însă există perioade în care cherhanalele sunt închise."Piaţa este suprasaturată de peşte din import, iar noi nu avem ce face cu capturile pescarilor, aşa că preferăm să nu deschidem decât atunci când este cerere", a declarat Ionuţ Barbăneagră, din satul Mila 23.Uneori, pescarii din Delta Dunării află prea târziu că nu au unde să-şi vândă capturile, aşa că se întâmplă să arunce înapoi în fluviu şi jumătate de tonă de peşte mort."Când cherhanalele sunt închise, punem peştele la sanjoc, un sac mare, şi-l băgăm în apă. Carasul rezistă şi trei zile. S-a întâmplat să aruncăm peştele când cherhanalele erau închise. Pe cel viu l-am păstrat, dar celui mort i-am dat drumul. Cea mai mare cantitate pe care am pierdut-o a fost de 500 de kilograme de caras", a afirmat pentru AGERPRES Ionuţ Alexandru, în vârstă de 30 de ani, din satul Mila 23.Un pescar din Deltă primeşte la cherhanale 3 lei pe un kilogram de caras, iar în pieţele din Bucureşti un kilogram de caras este de două ori mai scump, potrivit agenţilor turistici. AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Elena Stanciu, editor online: Adrian Dădârlat)