Gabriela Cristea, la un pas să nască în direct? ”Să-mi aducă ambulanța aici”

14:50

În urma participării la Asia Express, împreună cu sora ei, Bianca Drăgușanu a fost criticată dur pentru comportamentul ei, dar și pentru limbajul pe care l-a avut în emisiune. După ce Andreea Bălan a atacat-o în public pe blondină, o altă vedetă de la Antena 1 o desființează pe Bianca. Una dintre ispitele de la […] The post După Andreea Bălan, și ea sare la atac! Bianca Drăgușanu, desființată de încă o vedetă de la An-tena 1: „Îi compătimesc pe cei de lângă tine” appeared first on Cancan.ro.