13 duble greșeli. Simona Halep, după eliminarea de la Dubai: ” Mi-am simţit corpul obosit…”

15:20

Ultima piesă scoasă de Pepe au creat semne de întrebare între fanii artistului. Aceștia au crezut că este despre Oana Zăvoranu. Mai mult, chiar poza din videoclip ar fi a fostei soții a lui Pepe. Prezent în platoul emisiunii „Răi Da Buni”, Pepe a spus tot adevărul! „Fiecare e liber să gândească ce vrea şi […] The post Pepe a spus adevărul despre poza din noul lui videoclip: „Mi-au zis că e fotografia Oanei Zăvoranu!” appeared first on Cancan.ro.