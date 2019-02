Bolivia: Manifestaţii contra candidaturii lui Evo Morales pentru al patrulea mandat

19:50

Un număr de 7.250 de companii sunt astăzi vii, lucrează şi produc profit atât pentru antreprenor cât şi pentru economia românească în urma derulării programului guvernamental Start-Up Nation, a declarat joi seara ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Radu Ştefan Oprea, într-un briefing de presă susţinut alături de directorul general al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Roberto Azevedo."Start Up Nation este un program care are ca ţintă crearea a 10.000 de noi companii în fiecare an. Anul trecut, au fost 12.000 de aplicanţi, din are 10.000 au fost selectaţi. Au fost încheiate 8.444 contracte. 7.250 de companii sunt astăzi vii, lucrează, produc profit atât pentru antreprenor cât şi pentru economia românească. Anul acesta, în 12 februarie, tocmai s-a încheiat a doua sesiune de depunere a planurilor de afaceri. Succesul acestui program este dat şi de numărul mare de aplicanţi - 33.514", a subliniat ministrul pentru Mediul de Afaceri.Potrivit acestuia, unul dintre criteriile de selecţie în Start-Up Nation a fost şi acela legat de numărul locurilor de muncă nou create. Acesta a răspuns, astfel, unei întrebări referitoare la eventualitatea ca un antreprenor să îşi mute angajaţii de la o firmă veche pe una nouă creată cu ajutorul acestui program."Întotdeauna am făcut apel, pe tot parcursul derulării perioadei de depuneri a planurilor de afaceri, la responsabilitatea pe care antreprenorul trebuie să o aibă pentru acei 200.000 de lei, alocaţia nerambursabilă cu care Guvernul sprijină debutanţii în ale antreprenoriatului. Dacă nu îşi îndeplinesc condiţiile din contract, printre care şi numărul de locuri de muncă, la sfârşitul perioadei de monitorizare de doi ani de zile, vor da aceşti bani înapoi. Etapa de contractare şi de analiză nu s-a încheiat", a subliniat Radu Ştefan Oprea.El a precizat, totodată, că speră ca aceia care vor încheia contactele cu băncile sau cu agenţiile regionale au planuri de afaceri sustenabile pe toată perioada, astfel încât să nu rămână numai la numărul de angajaţi la care s-au gândit, iar afacerile lor să crească prin exporturi şi printr-un comerţ bazat pe reguli şi sub o regulă a Organizaţiei Mondiale a Comerţului."Antreprenorul trebuie să fie dedicat în principal afacerii pe care o face, profitului, nu să care hârtii, nu să se lupte cu birocraţia. Simplificarea procesului a fost unul dintre cuvintele cheie în derularea acestui program. Vom continua să fim alături de antreprenori, să simplificăm şi să ne luptăm cu birocraţia alături de ei", a mai pus ministrul citat.Pe de altă parte, acesta a vorbit şi despre deciziile adoptate, în luna ianuarie a acestui an, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde 76 de state au hotărât să înceapă discuţiile şi negocierile referitoare la comerţul electronic."La Davos, 76 de state au hotărât să înceapă discuţiile şi negocierile referitoare la comerţul electronic. În calitate de ministru pentru IMM, fiind preocupat de acest subiect şi de impactul pe care îl are asupra acestora, nu uit că aproape 99% din numărul total de companii din Europa sunt IMM-uri. Revoluţia tehnologică transformă orice microîntreprindere într-o posibilă micromultinaţională printr-un click distanţă, în perspectiva posibilităţilor de a fi prezentă pe pieţe terţe. În întâlnirea pe care am avut-o la Geneva, în octombrie, cu directorul general al OMC, Roberto Azevedo, am stabilit că în 16 mai vom avea un seminar pe tema comerţului electronic la care vor participa alături de domnia sa şi alţi reprezentanţi importanţi ai OMC şi antreprenori europeni, pentru a putea aduce în dezbatere perspectiva pe care companiile europene o au asupra comerţului electronic. Niciodată în cursul acestor discuţii nu vom uita preocupările cetăţenilor europeni legate de protecţia datelor personale, de transparenţa tranzacţiilor. Vrem să aducem valorile europene în agenda şi pe masa discuţiilor din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, să fim contributori activi", a mai precizat Radu Ştefan Oprea.În contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE, la Bucureşti are loc, în perioada 21 - 22 februarie, reuniunea informală a miniştrilor Comerţului. În acest context, la Bucureşti sunt prezenţi şi comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, şi directorul general al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Roberto Azevędo. AGERPRES/(AS - autor Andreea Marinescu, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Ady Ivaşcu)