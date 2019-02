Rușii AMENINȚĂ: Noua rachetă hipersonică poate străpunge orice scut de apărare

07:30

Dosarul a fost înregistrat după ce luju.ro a depus o plângere în care îl acuză pe Frans Timmermans de falsificarea raportului MCV. Plângerea îi vizează şi pe comisarul european pe Justiţie Vera Jourova, procurorul general al României, Augstin Lazăr, şi pe şefa reprezentanţei Comisiei Europene în România, Angela Cristea. Lumea Justiţiei (luju.ro) a formulat în 30 ianuarie 2019 „denunţ împotriva lui Frans Timmermans, Vera Jourova, Angela Cristea şi Augustin Lazăr pentru fapte de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, comunicare de informaţii false, toate în legătură cu falsificarea Raportului MCV”. Notificarea SIIJ către publicaţia Lumea Justiţiei, în care se anunţă că a fost format dosarul împotriva lui Timmermans este semnată de procuroarea Adina Florea, procurorul propus de trei ori consecutiv de către Tudorel Toader pentru conducerea DNA. Lumea Justitiei a formulat in 30 ianuarie 2019 denunt impotriva lui Frans Timmermans, Vera Jourova, Angela Cristea si Augustin Lazar pentru fapte de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals intelectual, comunicare de informatii false, toate in legatura cu falsificarea Raportului MCV. Demersul nostru a fost facut in temeiul art. 7 din Codul Deontologic al Jurnalistilor elaborat de Clubul Roman de Presa - “Ziaristul are responsabilitatea civica de a actiona pentru instaurarea justitiei si dreptatii sociale”. Or, Lumea Justitiei ca publicatie specializata nu poate asista impasibila la denaturarea si falsificarea realitatii de anumiti functionari europeni, in coniventa cu inalti functionari romani”, scrie Luju.ro. În plângerea formulată Luju.ro susţine că: „Raportul MCV a fost întocmit prin alterarea unor fapte sau împrejurări, prin omisiunea de a însera date şi împrejurări esenţiale în legătură directă cu obiectivele Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), precum şi folosirea de tehnici infracţionale de distorsionare a realităţii şi adevărului despre starea justiţiei în România, în scopul folosirii Raportului împotriva intereselor statului român”. Potrivit acestei plângeri, prin acţiunile oficialilor europeni a fost afectată securitatea naţională a României. Publicaţia „Lumea Justiţiei” a fost fondată de către Răzvan Savaliuc şi Adina Anghelescu-Stancu, oameni de opinie ce sunt prezenţi zilnic în emisiunile postului Antena 3. Newsweek România a arătat că cei doi jurnaliști de la această publicație primesc, indirect, fonduri de la PSD. Cei doi au facturat prestații pentru PSD, 308.216 lei, prin firma Jurindex Media SRL Luju.ro s-a aflat și la originea dosarului deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva notarului din Sibiu, Radu Gabriel Bucșă, și a soților Carmen și Klaus Iohannis. Sesizarea a fost depusă în legătură cu modalitatea prin care familia Iohannis a intrat, începând cu 1999, în posesia a două imobile în centrul Sibiului. Candidatul socialiştilor europeni la funcţia de preşedinte al viitoarei Comisii Europene, Frans Timmermans, a lăudat luni activitatea de procuror a Laurei Codruța Kovesi, care candidează pentru funcția de procuror-șef european, și a avertizat că „nu poate exista nicio amnistie pentru politicienii corupți care au fost condamnați în justiție” în România. Cătălin Rădulescu îl acuză pe oficialul european că a intervenit de multe ori în politica internă a României, inclusiv în politica penală. "Dânsul a fost taxat nu numai de România şi de PSD, a fost taxat şi de Polonia şi de Cehia şi de Ungaria. Domnul Timmermans face ceea ce n-ar trebui să facă, adică în loc să discute, fiind un partener al României şi să asculte toate părţile şi să lase aceste politici să fie făcute de partidele care câştigă alegerile, dânsul intervine brutal exact în ceea ce n-ar trebui să intervină”, susține Rădulescu.