Preşedintele nicaraguan Daniel Ortega anunţă negocieri cu opoziţia, pentru depăşirea crizei politice

09:10

Peter Tork, basistul trupei pop americane The Monkees din anii 60 şi 70 care a încercat să-i imite pe Beatles, a murit joi la 77 de ani, a declarat sora sa Anne Thorkelson ziarului The Washington Post, citat de EFE.Ea nu a precizat nici cauza decesului şi nici locul în care a murit muzicianul.În 2009, el a fost diagnosticat cu cancer oral, dar mai târziu a reuşit să se recupereze şi să cânte din nou alături de Monkees, în 2012. Însă, după patru ani, Tork a abandonat din nou grupul fără să ofere nicio explicaţie.The Monkees a fost considerată versiunea americană a trupei Beatles, iar Peter Tork, asemănat cu Ringo Starr, era tipul simpatic al grupului. Foto:(c) Ray Howard/APTork era un muzician şi un compozitor versatil care ştia să cânte la mai multe instrumente deşi în grupul său cânta la chitară bas şi la clape. El a fost de asemenea solistul unor piese ca 'Long Title: Do I Have to Do This All Over Again', pe care le-a compus pentru filmul 'Head' (1968).În serialul de televiziune 'The Monkees', în care participau membrii grupului, Tork a interpretat rolul glumeţului.Programul de televiziune, creat de producătorii Bob Rafelson şi Bert Schneider, a fost creat ca replică la succesul comediilor muzicale ale grupului Beatles 'A Hard Day's night' şi 'Help!'. Showul a câştigat un premiu Emmy şi a declanşat o 'Monkeemanía', care a generat vânzări record de discuri şi turnee internaţionale. Foto: (c) APPotrivit The Washington Post, în 1967 trupa The Monkees a vândut 35 de milioane de copii ale albumelor ce conţin hituri ca 'Daydream Believer', 'I'm a Believer' şi 'Last Train to Clarksville'; care au ajuns toate pe primul loc în topurile muzicale. După premiera filmului 'Head', Tork a părăsit trupa invocând diferenţe faţă de restul membrilor şi a început o carieră solo.În anii 70, el a înfiinţat grupul Release, care nu a avut succes. A fost arestat pentru posesie de haşiş, a lucrat ca profesor de şcoală, sau chelner şi a cheltuit mare parte din averea agonisită alături de The Monkees.Într-un interviu acordat ziarului britanic Daily Mail el a recunoscut că a fost alcoolic, dar a reuşit să-şi depăşească dependenţa în 1980.Începând cu anii 80 el s-a reîntors la trupa The Monkees cu care a susţinut concerte şi turnee de reunire.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Dana Purgaru)