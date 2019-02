Angajaţii din privat ar putea primi şi ei vouchere de vacanţă. Proiect PNL depus în Parlament

10:30

Liviu, din Alexandria, Teleorman, s-a născut pacient şi a crescut prin spitale. Malformaţiile genetice suferite la un picior l-au băgat în sala de operaţii în chiar a patra zi de la venirea sa pe lume. A fost doar începutul unui coşmar în care băieţelul de 10 ani s-a afundat după ce medicii au descoperit că […]