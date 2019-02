Minune pe trotuar! Cerșetorul olog s-a vindecat brusc la vederea polițiștilor VIDEO

22:30

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, joi, că continuă să comunice cu Guy Verhofstadt, precizând însă că liderul grupului ALDE din Parlamentul European nu știe în detaliu modificările legilor justiției. Acesta a adăugat că ALDE România va rămâne în familia europeană din care face parte. „Am continuat corespondența cu Guy Verhofstadt și diferența dintre noi este […] The post Călin Popescu Tăriceanu: ”Guy Verhofstadt cunoaște mai puțin problemele și modificările legilor justiției” appeared first on Cancan.ro.