Mărturii din vestiar despre tensiunile de la CFR » Filipe Nascimento: ”Mi-au spus că este haos”

10:50

Trei colegi de-ai lui Alexandru Mitriță de la New York City FC au primit viza permanentă de trai în SUA.Jesus Medina, Ismael Tajouri-Shradi and Anton Tinnerholm au obținut dreptul legal de a trăi și a lucra permanent în SUA. Fiecare echipă din America are voie să folosească 8 jucători internaționali pe sezon. ...