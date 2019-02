BREAKING NEWS: Iohannis sesizează Curtea Constituţională în privinţa legii bugetului pe 2019

17:10

“Pentru România, există o veste foarte bună şi nu ar trebui să o uităm. România are rezerve de țiței în exces de un miliard de barili. Dacă punem preț pe aceasta resursă, realizăm că există o valoare foarte mare, iar această valoare așteaptă să fie realizată, iar noi vrem să fim parte din asta”, a spus oficialul Mazarine, la ZF Power Summit. La un preţ de 50 dolari/baril, România “stă” pe 50 miliarde de dolari. “Vedem potențialul on-shore din România. România are o tradiție foarte mare în acest domeniu și are nevoie de investiții pentru a putea realiza acest potențial”, a spus Spencer Coca. “România deține foarte multe zacaminte mature, este în primii cinci producător de țiței din Europa. Acest tip de zăcământ, cu producție mică per sondă, necesită un anume tip de operare și un anume tip de investiție în infrastructură, iar marja de profit este foarte mică și de aceea structura de costuri este foarte importantă. Avem 28 de perimetre în acest moment. Ne dorim să creștem în regiunea onshore, nu avem de gând să mergem în zona offshore, pentru că Black Sea Oil & Gas este compania – soră (n.r. – ambele companii au acelaşi acţionar). Ținta noastră este să devenim cel mai mare producător onshore din România, independent, nelistat la bursă. Vom investi în continuare, alte 50 de miloane de dolari, vom fora”, ”, a mai spus Spencer Coca. Mai multe, pe focusenergetic.ro.