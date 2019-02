Șoferii bucureșteni vor plăti impozite mai mari, începând din 2020

13:00

Fotbalul este cuvântul de ordine în familia noului portar al lui Dinamo, Parfait Mandanda.Parfait Mandanda (29 de ani) are trei frați și toți trei joacă pe postul de portar, ca și el.Steve Mandanda este cel mai cunoscut dintre frați, are 33 de ani și evoluează pentru Olympique Marseille (prima ligă franceză) din 2017.Riffi Mandanda are 26 de ani și joacă la US Boulogne (liga a treia franceză) din 2018. ...