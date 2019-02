Venezuela: 3,4 milioane de locuitori au părăsit deja ţara (ONU)

15:20

Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că proiectul intitulat GymNadia şi găzduit de sala de la Patinoarul Otopeni este adus din străinătate şi este convinsă că toţi copiii care vor învăţa gimnastică aici vor avea un plus faţă de ceilalţi."Sunt extrem de bucuroasă că acest program are succes. Copiii se bucură de această oportunitate, de altfel înţeleg că sunt cereri şi mai multe. De aceea se va deschide şi un program de după-amiază între 17:00 şi 19:00, ceea ce este fantastic. Să sperăm că vom creşte şi mai mult cu acest proiect. Este o oportunitate pentru aceşti copii, pentru că este un proiect adus din afară. O să vedeţi că aceşti copii care se vor forma la GymNadia vor avea un plus faţă de ceilalţi care vor începe gimnastica la cinci ani la cluburi. Sistemul din ţară nu este stricat, ci mai degrabă neadaptat. Noi trăim în cultura anilor 70-80 şi nu se mai poate", a spus ea."În Statele Unite sunt 4 milioane de copii care practică gimnastica şi e foarte uşor să găseşti 4-5 fetiţe. Noi vrem direct campioane olimpice, dar noi nu am intrat în sala de gimnastică pentru a deveni campioane olimpice la 6 ani. Eu atunci nici nu ştiam ce înseamnă să fii campion olimpic. E această pasiune pentru gimnastică pe care ţi-o dezvolţi atunci când te joci", a adăugat fosta gimnastă.Întrebată dacă soţul său, Bart Conner, va antrena la GymNadia, Nadia Comăneci a răspuns: "Bart nu are timp. El este ocupat cu televiziunea. În fiecare an din ianuarie până în aprilie este plecat să comenteze în fiecare weekend. Iar el preferă să stea cu cel mic atunci când are puţin timp liber"."Ocazional în Statele Unite sunt întrebată de gimnastica românească, atunci când sunt la campionate. Este o curiozitate... Iar eu le răspund că avem o generaţie nouă şi durează până se formează. O gimnastă se formează în ani de zile. Mai dramă decât drama care a fost (n.r. - ratarea calificării echipei României la JO 2016) ce poate să fie?", a mai afirmat Nadia Comăneci.Gimnasta Larisa Iordache, operată anul trecut de trei ori la tendonul ahilian, poate reveni la un nivel înalt dacă va avea motivaţia necesară, susţine Nadia Comăneci. "Larisa Iordache revenire - Vorbesc cu Larisa, dar eu nu sunt în sală cu ea să văd ce face. Ştiu că a făcut trei operaţii până a rezolvat problema, iar ea nu are 17 ani. Gimnastica nu mai e ca acum 30-40 de ani, nivelul e mult mai ridicat. La fete din 4 aparate, 3 sunt de picioare... deci e greu pentru Larisa să îşi revină. Dar dacă ea are dorinţa asta, atunci e posibil. Este greu, dar nu e imposibil. Este greu când vii după accidentări, dar dacă are motivaţia respectivă poate ajunge la un nivel civilizat, ca să spun aşa, poate să încerce", a precizat ea.Prezentă la conferinţa de presă, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, Andreea Răducan, a declarat că astfel de cluburi private precum GymNadia sunt importante pentru sportul de performanţă. "Bucuria cea mai mare este faptul că s-a deschis încă un loc, încă un club privat de gimnastică, iar acesta poate deveni un exemplu şi pentru alţi iubitori ai gimnasticii. Cei din Statele Unite au reuşit să ridice gimnastica la rang de spectacol, dacă ne gândim la competiţiile din universităţi. Aşa încât e important să creăm oportunităţi de acest gen pentru cei mici. Iar GymNadia exact asta oferă copiilor. E foarte important să existe astfel de pepiniere din care ulterior, noi, ca federaţii să extragem copii. Cu siguranţă copiii talentaţi îşi vor găsi locul, fie către gimnastica artistică, fie către gimnastica ritmică", a afirmat Răducan.La rândul ei, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, a menţionat că de la GymNadia vor veni copii şi către gimnastica ritmică."La gimnastică ritmică e nevoie de o înălţime de 15 metri în sală, dar GymNadia este o pepinieră foarte bună şi pentru noi. Nadia este mereu un model pentru copii. Eu făceam gimnastică în casă la 3 ani şi spuneam că 'fac Nadia', nu că fac gimnastică. Am ajuns la un club de gimnastică artistică, dar antrenoarea de acolo m-a direcţionat către ritmică pentru că eram înaltă. Deci deşi toate voiam să ajungem Nadia, unele am ajuns şi la gimnastică ritmică. Sunt convins că antrenorii de la GymNadia vor face o selecţie şi vor îndrepta copiii către artistică sau ritmică în funcţie de calităţile lor", a spus Irina Deleanu.Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a subliniat importanţa cluburilor particulare în sportul românesc. "Important este că Nadia este aici lângă noi, lângă gimnastica românească. Avem discuţii cu ea despre ce se întâmplă în America şi ce poate fi făcut aici la noi. E clar că gimnastica s-a schimbat foarte mult şi acest lucru se întâmplă şi la noi acum. E nevoie de o mentalitate nouă, de cluburi particulare şi de cunoştinţe din afară. Aceşti copii o văd pe Nadia aici şi au spre ce să tindă şi să viseze. Sala de iniţiere în gimnastică şi educaţie fizică GymNadia este nou proiect al Fundaţiei Ţiriac, realizat în colaborare cu Fundaţia Nadia Comăneci, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani.