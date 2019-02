Tenis: Irina Begu a ratat calificarea în semifinalele turneului WTA de la Budapesta

16:20

Promovarea comerţului liber sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană, iar statele membre şi-au arătat disponibilitatea pentru începerea negocierilor cu privire la comerţul electronic, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea, într-o conferinţă de presă comună cu Cecilia Malmström, comisar european pentru Comerţ, susţinută la Palatul Parlamentului."Astăzi, am avut în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afacerilor Externe discuţii foarte bune pe tema modernizării şi negocierilor purtate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, respectiv pe tema relaţiilor comerciale dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii. Împreună cu ceilalţi miniştri şi cu Cecilia (Cecilia Malmström, comisar european pentru Comerţ, n.r.) am agreat faptul că promovarea comerţului liber sub egida OMC rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană. În acest context, soluţionarea crizei din cadrul organului de apel al Organizaţiei Mondiale a Comerţului reprezintă un aspect esenţial în acest proces. De asemenea, discuţiile au reliefat o susţinere largă din partea statelor membre pentru începerea negocierilor cu privire la comerţul electronic", a afirmat Oprea.Demnitarul român a adăugat că, în ceea ce priveşte relaţiile comerciale dintre UE şi SUA, se are în vedere menţinerea unei agende bilaterale pozitive şi adoptarea cât mai rapidă a directivelor privind evaluarea conformităţii şi liberalizarea comerţului cu produse industriale. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO"Referitor la relaţiile comerciale ale Uniuni Europene cu SUA, principalul mesaj desprins a vizat menţinerea unei agende bilaterale pozitive, cu accent pe implementarea deciziei comune adoptate în luna iulie a anului trecut de către preşedinţii Juncker şi Trump. Discuţiile au reliefat o susţinere largă din partea statelor membre pentru adoptarea rapidă a celor două mandate. Obiectivul nostru, ca Preşedinţie în exerciţiu a Consiliului Uniunii Europene, vizează reconfirmarea unităţii Uniunii Europene şi a angajamentului său cu privire la implementarea celor agreate împreună cu partenerii noştri americani, prin adoptarea cât mai rapidă a celor două Directive de negociere referitoare la evaluarea conformităţii şi liberalizarea comerţului cu produse industriale", a punctat ministrul român.Miniştrii Comerţului din ţările membre ale Uniunii Europene (UE) s-au reunit, vineri, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, pentru a discuta despre procesul de modernizare a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi despre relaţiile comerciale dintre UE şi SUA.Evenimentul a fost prezidat de către Ştefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, la reuniune participând şi Cecilia Malmström, comisar european pentru Comerţ.Reuniunile informale ale miniştrilor constituie o practică uzuală a fiecărei preşedinţii la Consiliul Uniunii Europene, cu scopul de a asigura cadrul adecvat unei reflecţii comune şi un schimb de opinii pe teme de interes la nivel european şi internaţional. AGERPRES/(A, AS - autori: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)