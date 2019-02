Zeci de mii de spectatori participă la concertul umanitar pentru Venezuela organizat de Richard Branson

Zeci de mii de venezueleni şi columbieni participă vineri la un concert umanitar pentru Venezuela, organizat în scopul colectării a 100 de milioane de dolari pentru sprijinirea populaţiei afectate de lipsa alimentelor şi medicamentelor, potrivit DPA. Foto: (c) Fernando Vergara / APConcertul, organizat de miliardarul britanic Richard Branson, se desfăşoară în Cucuta, o localitate de graniţă din Columbia, la unul dintre capetele podului Tienditas, pe care opoziţia din Venezuela doreşte să-l folosească sâmbătă pentru a aduce în ţară tone de ajutoare umanitare internaţionale. Foto: (c) Fernando Vergara / APEvenimentul, desfăşurat sub denumirea Venezuela Live Aid, are în program 35 de artişti hispanici, de la spaniolul Alejandro Sanz, columbianul Carlos Vives, la dominicanul Juan Luis Guerra. Foto: (c) Fernando Vergara / APConcertul a debutat cu intonarea imnurilor venezuelean şi columbian de către spectatori, cu apeluri pentru libertate şi pentru permiterea intrării în ţară a ajutoarelor umanitar, pe care preşedintele venezuelean Nicolas Maduro le respinge. Foto: (c) Fernando Vergara / APPotrivit postului de televiziune columbian Caracol, numărul celor prezenţi la concert era de 250.000. Printre spectatori, se numără şi preşedintele Columbiei, Ivan Duque, iar preşedintele Chile, Sebastian Pinera, este aşteptat să sosească în cursul serii. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)

