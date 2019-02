Iuliana Luciu a îmbrăcat rochia de mireasă. “Sunt foarte supărată, pentru că iubitul meu…“

18:10

Piata de consum s-a schimbat radical odata cu evolutia retelelor de socializare, a comertului electronic si a telefoanelor mobile din ce in ce mai inteligente. Inovatiile din mediul online au afectat multe industrii in ceea ce priveste comertul cu amanuntul si marketingul, insa cele mai in urma au ramas magazinele ce comercializeaza bauturi online. De […] Post-ul (Publicitate) Majoritatea brandurilor de bauturi online sunt de moda veche apare prima dată în Libertatea.ro.