Protv SCOS din grilă de la 1 martie » Peste 1,5 milioane de abonați riscă să NU MAI VADĂ meciurile României la TV!

20:20

Edi Iordănescu, 40 de ani, antrenorul celor de la Gaz Metan, a replicat după atacul dezlănuțuit al lui Ionel Ganea. „Mi s-a transmis și mie ce a zis Ganea. Eu am jucat fotbal, am făcut-o și în cupele europene. Nu știu ce legătură are. Ca să fii antrenor trebuie să te pregătești, iar eu am făcut-o. Nu mă refer neapărat la el, dar nu cred că poți să te remarci într-o meserie fără să faci ceva, doar comentând prin presă. ...