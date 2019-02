Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a candidaţilor desemnaţi în numele României pentru funcţia de procuror european

21:20

Uniunea Europeană are nevoie de o schimbare profundă pe care doar social-democraţia o poate aduce, a declarat vineri, la Madrid, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, în cadrul Congresului Partidului Socialiştilor Europeni (PES), afirmând, în context, că socialiştii europeni trebuie să restabilească dreptatea, să corecteze "erorile şi abuzurile din trecut"."Azi (vineri - n.r.) am avut o discuţie foarte bună şi foarte interesantă cu Serghei (Stanişev, preşedintele PES), cu Frans (Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene şi candidatul PES la preşedinţia executivului comunitar), cu Udo (Bullmann, liderul grupului S&D din Parlamentul European), şi am propus soluţii pentru o comunicare mai bună. Din partea mea, din partea noastră, există toată deschiderea şi sper să avem o comunicare mai bună şi o colaborare mai bună", a spus Dragnea în discursul său, în contextul în care Frans Timmermans, în calitatea sa de înalt oficial european, a fost unul dintre criticii vocali ai modificărilor legilor justiţiei în România."Trebuie, de asemenea, să restabilim dreptatea. Trebuie să corectăm erorile şi abuzurile din trecut. Trebuie să demonstrăm dreptei că suntem mai buni ca ei şi că suntem uniţi în faţa atacurilor lor. Oriunde în Europa dreapta ne vrea divizaţi. Eu cred că nu trebuie să cădem în această capcană. Uniunea Europeană are nevoie de o schimbare profundă pe care doar social-democraţia o poate aduce, o schimbare pe care doar noi şi cei de aici din sală şi colegii noştri din toată Europa suntem cei care o putem aduce", a pledat liderul social-democraţilor români."Avem nevoie de o Europă mai aproape de oameni, de o Europă în care fiecare cetăţean simte că are drepturi egale. Nu trebuie să mai lăsăm pe nimeni în urmă. Noi, aşa cum s-a spus, facem politica celor mulţi. Noi suntem de partea bună şi indiferent de consecinţe trebuie să luptăm până la capăt pentru valorile noastre. Este timpul să facem schimbarea acum, împreună. It's time!", şi-a încheiat discursul Liviu Dragnea.PES se reuneşte în Congres vineri şi sâmbătă la Madrid, pentru a-şi confirma oficial candidatul la preşedinţia Comisiei Europene, Frans Timmermans, şi a-şi adopta Manifestul electoral în perspectiva alegerilor europarlamentare din luna mai.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)