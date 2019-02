Tenis: Irina Begu a ratat accederea în finala de dublu la Budapesta (WTA)

23:20

Actriţa britanică Kristin Scott Thomas, care deţine şi cetăţenia franceză, a declarat deschisă cea de-a 44-a gală de decernare a premiilor Cesar, ce are loc la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Pleyel din Paris, potrivit contului de Twitter al postului de televiziune Canal+.Actorul Kad Merad, prezentatorul principal al galei, care deţine titulatura de "maestru de ceremonii", a deschis cea de-a 44-a gală de decernare a premiilor Cesar cu un număr artistic inspirat din repertoriul trupei britanice Queen, relatează lemonde.fr.Kad Merad a intrat pe scenă deghizat într-un rege şi a imitat mişcările cântăreţului Freddie Mercury, aducând astfel un omagiu filmului "Bohemian Rhapsody". Apoi, actorul francez a interpretat coveruri ale unor piese celebre lansate de trupa Queen, precum "We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody" şi "Another One Bites the Dust". Versurile acestor reinterpretări au fost cântate în limba franceză şi au inclus glume care făceau trimitere la actorul Robert Redford şi rockerul Johnny Halliday.Show-ul a continuat cu un discurs rostit de Kristin Scott Thomas, preşedinta galei Cesar 2019, care a declarat deschisă ediţia din acest an a evenimentului. Ea a adus un omagiu Franţei şi cinematografiei franceze, care i-au oferit şansa de a deveni actriţă şi de a lucra în această industrie.Kristin Scott Thomas le-a dezvăluit spectatorilor prezenţi în sala Pleyel din Paris că a sosit în Franţa în anii 1980 cu ambiţia de a realiza în această ţară ceea ce nu putuse să obţină în Marea Britanie: recunoaşterea talentului ei interpretativ. S-a stabilit la Paris, în Cartierul Latin, unde a cunoscut mulţi profesionişti din industria cinematografică. Vedeta britanică a mulţumit cu această ocazie regizorilor francezi care i-au oferit multe roluri de succes şi a îndemnat Franţa să fie mândră de cinematografia sa, care este "curajoasă" şi "inventivă".Apoi, preşedinta galei a făcut şi o glumă despre Brexit, spre amuzamentul publicului: " Este adevărat, acum mă tem că voi rămâne blocată la graniţă cu budinca mea cu carne de miel".Au fost decernate primele trofee ale ceremoniei: Dylan Robert s-a impus la categoria "cel mai bun actor debutant" cu rolul din filmul "Sheherazade", iar cea mai bună actriţă debutantă a fost desemnată Kenza Fortas pentru interpretarea sa din acelaşi lungmetraj. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Alexandru Cojocaru)