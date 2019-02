Breaking news Bătăușul din Dej, condamnat la închisoare pentru tentativă de omor!

17:00

Falsul chirug italian, Matteo Politi, rămâne cu măsura arestului preventiv dispusă de judecători în cazul său după ce magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au respins, vineri, cererea de control judiciar. Matteo Politi a mai cerut o dată să fie plasat sub control judiciar, dar și magistrații Tribunalului București i-au respins această solicitare. (CITEȘTE ȘI: DANIEL IONAȘCU, AVOCATUL […] The post Matteo Politi rămâne în arest după ce magistrații i-au respins cererea de control judiciar appeared first on Cancan.ro.