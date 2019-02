Premiile Cesar 2019 - Lea Drucker, cea mai bună actriţă în rol principal

00:30

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri seara, pe Aeroportul Henri Coandă, că la turneele de la Doha şi Dubai s-a simţit obosită după meciurile disputate în întâlnirea de Fed Cup dintre Cehia şi România, dar a precizat că victoria de la Ostrava a meritat efortul."Au fost turnee bune (n.r. - Doha şi Dubai), consider că am jucat un tenis destul de bun, nivelul a fost foarte ridicat. Fizic am fost destul de rezistentă. Per total consider că a fost o deplasare foarte bună. Am simţit oboseală din cauza meciurilor de la Fed Cup pentru că acolo m-am consumat foarte mult, aşa se întâmplă de fiecare dată, dar a meritat. Mi-a părut rău că nu m-am întors acasă cu echipa după meciul din Cehia. Însă trebuia să merg la turneul de la Doha", a spus Halep la întoarcerea la Bucureşti.Jucătoarea a precizat că nu are probleme medicale în momentul de faţă: "Oboseală, nimic altceva. Au fost mici dureri, dar sunt normale la nivelul acesta. Voi sta acasă o săptămână până plec la Indian Wells. Vor fi câteva zile de odihnă, dar voi face totuşi pregătire fizică".Halep a menţionat că nu are un antrenor după ce a încheiat colaborarea cu Thierry Van Cleemput: "Nu am ce să spun pentru că nu am niciun antrenor în momentul de faţă".Ea a precizat că acum nu se gândeşte la locul pe care îl ocupă în clasamentul WTA. "Absolut deloc nu contează locul în clasament. Nici nu ştiu ce trebuie să se întâmple ca să fiu pe locul 3. Chiar nu contează în momentul acesta clasamentul. La sfârşit de an o să conteze", a mai afirmat Halep.După întâlnirea de Fed Cup Cehia - România, scor 2-3, jucătoarea Simona Halep a participat la două turnee din circuitul WTA, Doha şi Dubai. În primul dintre acestea, Halep a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de belgianca Elise Mertens cu 3-6, 6-4, 6-3. La Dubai, Halep s-a oprit în sferturile de finală după ce a pierdut cu 6-4, 4-6,2-6 în faţa jucătoarei elveţiene Belinda Bencic.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: SimonaHalep/Twitter.com