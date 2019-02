Cine este, de fapt, Ema Stoian, fetița care a primit Golden Buzz la Romanii au talent! Cu ce se ocupă părinții ei

17:50

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat vineri că bugetul este unul nerealist, supraevaluat şi întârziat. Iar majorarea alocaţiilor, coform OUG adoptată de guvern, se face în luna următoare adoptării bugetului. Astfel, începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019, cuantumul alocaţiilor de stat pentru copii va […] The post Majorarea alocațiilor copiilor din România s-a amânat! Decizia luată de Klaus Iohannis appeared first on Cancan.ro.