Duel cu greutate: Gnohere vs. Koljici » FCSB - Craiova propune și confruntarea între cei mai buni atacanţi străini din Liga 1

FCSB - CS U Craiova. Același număr de puncte. Aceeași linie de clasament: 13 succese, 6 remize, 5 înfrângeri. Și golaverajul e foarte echilibrat. Craiova are plus 21, FCSB plus 19.Partida dintre FCSB și CS U Craiova va avea loc duminică, de la ora 20:00, pe TV Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor