Cristoiu: O confederaţie de STATE PARALELE se bat în România. Şi Dragnea îşi pregăteşte PROPRIUL stat paralel

19:50

Greutatea, în kilograme, a unei statuete Oscar, care are o înălţime de 34 de centimetri, este de 3,85. Dolby Theatre (fostul Kodak Theatre), unde gala premiilor Oscar este organizată în fiecare an, începând din 2002, are 3.400 de locuri. Prima ediţie a premiilor Oscar a avut loc în 1929, la doi ani după înfiinţarea Academiei de film americane - The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Numărul jurnaliştilor şi angajaţilor din mass-media acreditaţi la Oscar este 1.500. 300 este numărul fe...