Olivia Colman, actrița specializată în ”regine” care are șanse mari să câștige primul Oscar la prima sa nominalizare

11:00

Actrița Ani Crețu s-a făcut remarcată odată cu personajul amuzant, "Urinela", unul dintre cele mai îndrăgite roluri ale acesteia. Prezentă în platoul emisiunii de la Antena Stars, vedeta a dezvăluit care este cea mai mare plăcere a ei. "Am o manie, am foarte multe perechi de încălţări. Am mai mult de 279 de perechi. La […] Post-ul Câte perechi de pantofi are actrița Ani Crețu. “Am o manie“ apare prima dată în Libertatea.ro.