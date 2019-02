Apel la solidaritate! Fetița cu oase de sticlă de la Tutova are nevoie de ajutor

23:00

Unul dintre cei mai temuți interlopi de la noi din țară a suferit o transformare incredibilă. Mafiotul ”Cap de porc” participă în închisoare la cercuri de lectură și concursuri de șah în speranța că o să obțină un regim de detenție mai relaxat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii picante despre modul în […] The post Mafiotul “Cap de porc” participă în închisoare la cercuri de lectură, concursuri de șah și… appeared first on Cancan.ro.