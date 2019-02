Ministrul Leş: În cazul în care Curtea Constituţională va avea observaţii la legea bugetului, va fi o întârziere de două luni

12:40

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sâmbătă, la Cluj că a căutat, alături de liderii formaţiunii sale, ca în politică să fie pragmatici, deoarece nu întotdeauna s-au putut asocia cu cei cu care împărtăşeau aceeaşi ideologie.În raportul său, prezentat sâmbătă, în a doua zi a celui de-al 14-lea Congres al UDMR, Kelemen Hunor a precizat că în cei aproape 30 de ani de când există formaţiunea obiectivele acesteia nu s-au schimbat, dar mijloacele de a face politică a trebuit să fie adaptate la schimbările vremii."La nivel naţional, de doi ani avem o cooperare cu coaliţia guvernamentală. Şi în această chestiune am fost pragmatici, dar pot să vă spun că în politică ne putem asocia cu cine putem şi nu cu cine am dori sau cu cine am avea posibilitatea să fim mai aproape din punct de vedere ideologic", a spus Kelemen.Acesta a amintit că în urmă cu patru ani a declarat că ideologia UDMR este transilvanismul pragmatic şi că, în ciuda diversităţii membrilor Uniunii, acesta a fost spiritul care a direcţionat toate acţiunile formaţiunii."Noi, maghiarii din Transilvania suntem de multe feluri, avem viziuni diferite, ne schimbăm adeseori părerea, ne place să purtăm dezbateri, avem creştini-democraţi, liberali, oameni de dreapta şi de stânga, pro-guvernamentali sau de opoziţie. Dar acum, când suntem împreună în această Uniune, înainte de toate suntem transilvanişti maghiari din Transilvania, oameni pragmatici, responsabili. (...) În asocierile pe care le-am făcut am fost îndrăzneţi pentru că am căutat posibilităţi şi nu scuze. (...) Am căutat încotro o putem lua, cu cine putem să ducem la succes interesele minorităţii maghiare, fie vorba de şcoli, instituţii de învăţământ, de dreptul de folosire a limbii materne. (...) Am luat în considerare dorinţa majorităţii şi am respectat-o întotdeauna, ne-am coalizat cu liberalii şi în altă parte am lucrat împreună cu social-democraţii. Asta în funcţie de posibilităţile care erau date în autoritatea locală respectivă", a spus Kelemen.Preşedintele UDMR a precizat că dacă cu ALDE a putut purta negocieri, cu PNL nu a avut nicio colaborare, în ciuda faptului că fac parte din aceaşi familie politică europeană - PPE."Cu ALDE, acum doi ani am putut să negociem şi asta a avut nişte rezultate palpabile. Degeaba ne aflăm în aceeaşi mare familie cu Partidul Naţional Liberal, nu am dat niciun rezultat împreună. În toate problemele de minoritate ne-au împiedicat, la fel ca şi USR, care a vorbit de înnoirea politicii româneşti... nu vorbesc de vechii naţionalişti, pentru că de la ei nici nu ne-am aşteptat la altceva, ne-am obişnuit cu modul lor de gândire, cu mentalitatea, cu modul lor de a lucra. Tocmai de aceea, din partea PNL-USR, în relaţia noastră cu coaliţia, nu putem să înţelegem nicio critică altfel decât ca un rezultat al luptei de politică internă. Bineînţeles că îi respectăm şi pe ei, pentru că din dorinţa alegătorilor ei se află în Parlament şi cerem şi noi acelaşi respect din partea lor şi nu putem decât să sperăm că raportul în ceea ce priveşte minoritatea maghiară o să se schimbe", a spus Kelemen.Acesta a explicat şi că, în ultimii doi ani, Uniunii i s-a oferit posibilitatea de a face parte din coaliţia guvernamentală, dar a precizat că nici în 2017 şi nici în 2018 nu a considerat că sunt asigurate condiţiile necesare pentru a face acest lucru, drept pentru care a refuzat această oportunitate. Pe de altă parte, însă, a explicat Kelemen, a spus un "nu ferm" şi partidelor din opoziţie, care "după ce ne-au atacat în permanenţă minoritatea ne-au spus să venim să votăm pentru îndepărtarea guvernului"."În coaliţie, majoritatea există şi fără noi şi opoziţia nu ar fi putut obţine majoritatea nici cu noi. Şi în al treilea rând opoziţia nu a putut şi nici nu a vrut să ne arate niciun fel de alternativă, pentru că nu avea nici şef de guvern, nici program de guvernare şi nici propuneri pentru miniştri", a explicat liderul Uniunii.La Cluj are loc vineri şi sâmbătă cel de-al 14-la congres al UDMR în cadrul căruia vor avea loc dezbateri cu privire la adoptarea raportului preşedintelui, vor fi adoptate hotărâri şi va avea loc alegerea preşedintelui formaţiunii. De asemenea, va avea loc o dezbatere a candidaţilor UDMR la alegerile europarlamentare din luna mai.