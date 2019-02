Polițiștii sar în apărarea procurorilor: ”Nu suntem în slujba lor, suntem în slujba poporului”

14:30

În urmă cu o săptămână, pe 17 februarie, viceprimarul Aurelian Bădulescu a anunţat că va candida la şefia PSD Bucureşti, afirmând că are tot sprijinul Gabrielei Firea, primarul general. \'\'Am luat notă de decizia Comitetului Executiv de a se organiza alegeri în toate structurile de partid unde sunt preşedinţi interimari şi am decis să-mi asum candidatura pentru poziţia de preşedinte al PSD Bucureşti”, a declarat Bădulescu pentru Agerpres.