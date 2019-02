Gabriel Oprea: În ultimele luni au venit peste 50.000 de membri în UNPR - este încurajator pentru europarlamentare

Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a afirmat sâmbătă, la Craiova, că în ultimele luni au venit peste 50.000 de membri în partid, ceea ce este încurajator în perspectiva alegerilor europarlamentare şi, totodată, a anunţat că gl. Gheorghe Emacu este şeful campaniei UNPR pentru europarlamentare."Suntem hotărâţi să mergem singuri în aceste alegeri. Le spuneam colegilor că eu cred că am fost al doilea partid ca număr de membri după PSD. Aveam peste 500.000 de membri de partid, iar când ne-am înscris ca partid am avut 365.000 de semnături. Au plecat foarte mulţi colegi atunci când am demisionat. În momentul de faţă avem aproximativ 150.000 de membri. Încurajator este că în ultimele 3-4 luni au venit peste 50.000 de membri de partid - foarte mulţi din Armată, Interne, poliţişti, jandarmi, pompieri -, pentru că ne-am bătut pentru drepturile acestei categorii", a spus Oprea, în cadrul unei conferinţe de presă, după reuniunea regională a organizaţiilor UNPR din Regiunea IV Vest Oltenia.Potrivit lui Oprea, Anul Centenar a creat o emoţie în România şi "se discută mai altfel, se vorbeşte de patriotism şi de iubirea de ţară", iar din acest motiv mulţi patrioţi se îndreaptă către UNPR."Noi am explicat că suntem un proiect politic patriotic, ceea ce ne ajută. Vin foarte mulţi români către UNPR - sunt foarte mulţi militari din MApN, de la Interne, poliţişti, jandarmi, pompieri şi din celelalte instituţii vin către noi, pe mulţi îi şi promovăm în funcţii în partid. Vedeţi că şi în spaţiul NATO de regulă rezerviştii sunt preluaţi în administraţia locală şi centrală pentru că sunt oamenii serioşi şi organizaţi", a afirmat Gabriel Oprea.Întrebat dacă intenţionează vreo alianţă politică cu un anumit partid, precum Pro România, condus de Victor Ponta, Gabriel Oprea a afirmat că după ce s-a întâmplat au devenit "mai înţelepţi" şi nu mai fac alianţă cu oricine, însă în politică "niciodată să nu spui niciodată"."În politică noi nu am trădat pe nimeni niciodată. Noi am fost serioşi şi ne-am respectat cuvântul dat, dar cred că după ce ni s-a întâmplat şi nouă, am devenit un pic mai înţelepţi şi nu ne mai înţelegem cu oricine şi nu mai batem palma cu oricine. În politică se spune că niciodată să nu spui niciodată. Deci nu exclud eventuale alianţe sau înţelegeri politice. În momentul de faţă suntem hotărâţi să mergem singuri în alegerile europarlamentare. Probabil în iulie vom face un Comitet Executiv Naţional în care să spunem ce facem la prezidenţiale, dacă avem candidat sau pe cine sprijinim", a declarat preşedintele UNPR.În cadrul reuniunii UNPR de la Craiova s-a discutat despre organizarea pentru alegerile europarlamentare şi s-au stabilit criteriile pe care le are de îndeplinit fiecare din organizaţiile din Regiunea Vest Oltenia."Pentru noi, cele mai importante ţinte sunt alegerile locale şi cele parlamentare, unde ne propunem să obţinem 10%. La alegerile europarlamentare, ne propunem să ne comportăm onorabil. Organizaţia judeţeană Dolj este una puternică. Pe lista pentru europarlamentare vom avea şi un reprezentant al acestei organizaţii. Vreau să anunţ că gl. Gheorghe Emacu este şeful campaniei UNPR pentru alegerile europarlamentare. Domnul Emacu are o experienţă îndelungată în administraţie. A fost secretar general la Prefectura Bucureşti, secretar de stat în Ministerul Administraţiei Publice, apoi ministru delegat pentru Administraţie Publică. De asemenea, adjunctul şefului de campanie este medicul Iulian Popescu, un om de mare valoare şi experimentat. Avem încredere în cei doi colegi şi îi considerăm cei mai potriviţi pentru a coordona campania", a declarat Gabriel Oprea.Totodată, liderul UNPR a subliniat necesitatea revenirii la forma iniţială a Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat."Cu siguranţa naţională şi cu ordinea publică nu trebuie să ne jucăm. Sunt politicieni care cred că se pot juca, atunci când vine vorba de cei care muncesc în acest domeniu şi au tot felul de iniţiative care dăunează militarilor, poliţiştilor, pompierilor şi jandarmilor. Noi am propus şi am susţinut Legea 223/2015, pe care alţii au modificat-o ulterior, în detrimentul acestei categorii profesionale. Noi ne-am bătut pentru drepturile lor, şi pentru rezervişti, şi pentru activi. O vom face în continuare! Săptămânile trecute, am atras atenţia că au apărut în Parlament unele proiecte legislative de modificare a legii 223, care propun, printre altele, eliminarea pensiilor de serviciu. Bineînţeles că astfel de modificări îi vor afecta pe rezervişti, dar şi pe activii de azi, viitori rezervişti. Am observat că după ce am atras atenţia public asupra acestor iniţiative, respectivii parlamentari au decis să retragă acea propunere legislativă atât de dăunătoare. Mă bucur că acest proiect a fost retras după ce noi am semnalat această situaţie!", a afirmat preşedintele UNPR. AGERPRES/(A, AS - autor: Maria Mitrică, editor: Karina Olteanu, editor online: Andreea Lăzăroiu)

