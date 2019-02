A fost diagnosticat cu cancer de piele, dar Gheorghe Turda nu ține cont de sfaturile medicilor: ”Stau și prin soare…”

10:00

Anamaria Prodan încă nu și-a revenit, după ce mama sa, cântăreața de muzică populară Ionela Prodan, s-a stins din viață. Artista a murit în urmă cu aproximativ 10 luni. Prodanca a vorbit despre boala care a măcinat-o pe Ionela. Anamaria continuă să păstreze vie amintirea mamei sale, aşa că şi-a pus pe telefon fotografia Ionelei