18:20

Stanley Donen, regizorul unor filme clasice precum ''Singin'in the Rain'' şi ''Charade", a murit la vârsta de 94 ani, a informat sâmbătă Chicago Tribune, conform EFE.Ziarul a precizat că decesul lui Donen a fost confirmat de unul dintre fiii săi.Donen, care a fost şi coregraf, a regizat "Singin 'in the Rain', lansat în 1952, cu Gene Kelly în rolul principal.El a semnat, de asemenea, regia altor musicaluri legendare, precum ''Seven Brides for Seven Brothers'' (1954) şi ''Funny Face'' (1957), cu Fred Astaire şi Audrey Hepburn.În 1960, s-a mutat în Marea Britanie, unde a realizat două dintre cele mai populare titluri ale sale, ambele având-o ca protagonistă pe Audrey Hepburn: ''Charade'' (1963) şi ''Two for the Road'' (1967).În ciuda faptului că a regizat filme care sunt considerate referinţe în istoria filmului, nu a fost niciodată nominalizat pentru Oscar, premiu pe care l-a primit cu titlu onorific în 1998 pentru "o operă marcată de har, eleganţă, spirit şi inovaţie vizuală".Născut în Carolina de Sud (SUA) în 1924, Donen a început să danseze când avea doar 10 ani după ce l-a văzut Fred Astaire în filme."L-am văzut pe Fred Astaire în 'Flying Down to Rio' când aveam 9 ani şi mi-a schimbat viaţa. Mi se părea că este pur şi simplu minunat, şi viaţa mea nu era minunată. Bucuria de a dansa muzica", a spus el într-un interviu pentru Vanity Fair în 2013.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: imdb.com