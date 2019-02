SĂRBĂTORI ŞI TRADIŢII POPULARE: Dragobetele

08:40

Gala de decernare a Premiilor Oscar, aflată în acest an la cea de-a 91-a ediţie, are loc la 24 februarie 2019, la Dolby Theatre din Los Angeles.Gala va fi transmisă în direct de postul american ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume. Ediţia din acest an nu va avea un maestru de ceremonii, după renunţarea comicului Kevin Hart, anunţat iniţial ca prezentator al galei, rolul acestuia fiind suplinit de o serie de celebrităţi, precum Helen Mirren, Michael B. Jordan, Elsie Fisher, Daniel Craig, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez şi Michael Keaton.În cadrul acestei ediţii, Lady Gaga şi Bradley Cooper vor interpreta piesa "Shallow" din filmul "A Star is Born", nominalizată la Oscar la categoria "cea mai bună melodie originală". De asemenea, actriţa şi cântăreaţa Bette Midler va încânta publicul cu hitul "The Place Where Lost Things Go" din filmul "Mary Poppins Returns", principalul concurent al lui "Shallow" la respectiva categorie. Foto: (c) AP Foto: (c) Chris Pizzello/AP Foto: (c) Matt Sayles/APTrupa rock britanică Queen va cânta live la Gala Oscarilor, în urma succesului peliculei "Bohemian Rhapsody", nominalizată la categoria "cel mai bun film". "Bohemian Rhapsody" a primit cinci nominalizări la Oscar, inclusiv la categoria "cel mai bun actor" pentru Rami Malek, care interpretează rolul muzicianului Freddy Mercury, bolnav de SIDA, decedat la Londra, la vârsta de 45 de ani. Filmul a avut încasări de peste 854 milioane de dolari la box-office-ul global, devenind cel mai de succes film biografic lansat vreodată. Trupa Queen este, în prezent, alcătuită din membrii originali Brian May şi Roger Taylor, în timp ce cântăreţul Adam Lambert, fostul star de la "American Idol", a preluat postura de solist. Foto: (c) Joel C Ryan/AP Foto: (c) Neil Hall/EPA Foto: (c) Jordan Strauss/AP Foto: (c) Jordan Strauss/APCeremonia Premiilor Oscar este organizată, în fiecare an, de Academia Americană de Film, o organizaţie profesională onorifică, alcătuită din peste 8.000 de artişti şi tehnicieni din lumea cinematografiei, indică site-ul www.oscars.org. Premiile Academiei Americane de Film, celebrele Oscaruri, vor recompensa, anul acesta, excelenţa în cinematografia anului 2018, în cadrul a 24 de categorii. Foto: (c) John G Mabanglo/EPA''Roma", un lungmetraj alb-negru, o dramă în limba spaniolă despre maturizare, şi "The Favourite", o dramă istorică despre viaţa la curtea reginei Anne, au dominat nominalizările pentru cea de-a 91-a ediţie a premiilor Oscar, anunţate la 22 ianuarie a.c. În topul producţiilor cu cele mai multe nominalizări urmează "A Star Is Born", o dramă romantică, cu Bradley Cooper şi Lady Gaga, care a primit opt nominalizări.Competiţia pentru cel mai bun film include şi "Black Panther", un blockbuster inspirat din benzile desenate, fiind primul film cu supereroi nominalizat vreodată la categoria-regină a premiilor Oscar. Urmează "Vice", un film biografic consacrat fostului vicepreşedinte american Dick Cheney, "BlacKkKlansman", un thriller despre infiltrarea unui poliţist de culoare în Ku Klux Klan, "Green Book", o dramă cu accente comice realizată sub forma unui road-trip în perioada mişcărilor pentru drepturi civile, şi "Bohemian Rhapsody", un film biografic dedicat lui Freddie Mercury, regretatul solist al trupei britanice Queen.Glenn Close a primit cea de-a şaptea ei nominalizare la Oscar cu rolul din "The Wife", o dramă despre contribuţiile aduse de o femeie la succesul carierei soţului ei, un scriitor laureat cu premiul Nobel, care rămân trecute cu vederea. Principalele sale concurente vor fi, cel mai probabil, Lady Gaga din "A Star Is Born", şi Olivia Colman, actriţa care o interpretează magistral pe regina Anne în "The Favourite". Celelalte nominalizate sunt Yalitza Aparicio din "Roma" şi Melissa McCarthy din "Can You Ever Forgive Me?". Foto: (c) Foto: (c) Neil Hall/EPALa categoria "cel mai bun actor", Christian Bale a primit a patra nominalizare la Oscar, graţie transformării sale cameleonice în filmul "Vice" (s-a îngrăşat 18 kilograme pentru acest rol), în care îl interpretează pe Dick Cheney. Actorul galez a câştigat la începutul lunii ianuarie un Glob de Aur pentru acest rol. Principalii concurenţi sunt Rami Malek, nominalizat pentru interpretarea lui Freddie Mercury în "Bohemian Rhapsody" şi Bradley Cooper, interpretul unui cântăreţ alcoolic din "A Star Is Born". Ceilalţi nominalizaţi sunt Willem Dafoe pentru rolul pictorului Vincent Van Gogh din filmul "At Eternity's Gate" şi Viggo Mortensen, interpretul unui agent de pază rasist din lungmetrajul "Green Book". Foto: (c) Alexander Becher/EPA Foto: (c) Greig Fraser/APCel mai bun regizor va fi ales dintre Alfonso Cuaron ("Roma"), Adam McKay ("Vice"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite"), Pawel Pawlikowski ("Cold War) şi Spike Lee ("BlacKkKlansman"). Deşi este un nume important la Hollywood ("Malcolm X" şi "Do the Right Thing"), Spike Lee se află la prima nominalizare, din carieră, la un Oscar pentru regie. Spike Lee a fost nominalizat la Oscar şi în calitate de producător al filmului "BlacKkKlansman" şi de co-scenarist al acestuia. Nominalizat pentru talentul său interpretativ, Bradley Cooper nu s-a încadrat la categoria pentru regie.Printre cei ignoraţi de membrii Academiei de film americane, care au votat nominalizările la Oscarurile din 2019, la categoria "cel mai bun actor în rol principal", se află actorii Timothee Chalamet ("Beautiful Boy"), Ethan Hawke ("First Reformed"), John David Washington ("BlacKkKlansman"), Emily Blunt ("Mary Poppins Returns") şi Claire Foy ("First Man").***Primele premii ale Academiei Americane de Film, numite ulterior "Oscar", au fost acordate la 16 mai 1929, notează site-ul oscar.go.com, iar ceremonia a avut loc la Hotelul Hollywood Roosevelt.După acea primă ediţie, ceremoniile de decernare a Premiilor Oscar au avut loc la hotelurile Ambassador şi Biltmore, dar pe măsură ce evenimentul devenea tot mai grandios, sălile care îl găzduiau deveneau neîncăpătoare. Aşa se face că a fost mutat în diferite alte locuri, iar începând cu anul 2002, gala Oscarurilor are loc la Teatrul Dolby, numit, iniţial, Teatrul Kodak, notează site-ul www.oscars.org.Statueta, care se înmânează câştigătorilor, reprezintă un cavaler cu o sabie care stă pe o rolă de film cu cinci cadre, reprezentând categoriile iniţiale ale Academiei: actorii, scenariştii, regizorii, producătorii şi tehnicienii. Mult râvnita statuetă a Oscarurilor nu măsoară decât 34 cm. A văzut lumina zilei la sfârşitul anilor '20, în urma creării Academiei de Arte şi de Cinematografie, în anul 1927, de către proprietarul Metro-Goldwyn-Mayer, Louis Mayer. A fost concepută de directorul artistic Cedric Gibbons şi lucrată de sculptorul George Stanley.Denumită, oficial, Premiul de Merit al Academiei, statueta a rămas cunoscută sub numele de Oscar. Iniţial folosit ca o poreclă, originea acestui nume rămâne încă neclară. Cu toate acestea, se pare că ar fost folosit pentru prima dată de către Margaret Herrick, bibliotecar al Academiei şi, ulterior, director executiv, căreia i s-a părut că statueta seamănă cu unchiul său, Oscar. Academia nu a oficializat acest nume până în 1939, cu toate că era deja foarte folosit, notează site-ul www.oscars.org.Statuetele sunt realizate din bronz placat cu aur de 24 de carate. Numărul exact al statuetelor ce urmează a fi decernate nu este cunoscut înainte de deschiderea plicurilor din marea seară a Oscarurilor. Iar acest fapt se explică, pe de o parte, prin aceea că un singur premiu poate fi împărţit de doi sau de mai mulţi câştigători, iar pe de altă parte, prin faptul că, pe lângă premiile acordate la categoriile din concurs, se mai conferă şi premii onorifice.În anul 1935, a fost acordat pentru prima dată un Premiu Juvenil al Academiei, acordat copiilor-actori, pentru contribuţii deosebite în cinematografie. Prima laureată a acestui premiu a fost Shirley Temple, în vârstă de 6 ani, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale de-a lungul anului 1934. Shirley Temple a primit o statuetă miniaturală, cam la jumătate din dimensiunea celei standard. O astfel de statuetă a mai fost acordată ulterior altor 11 artişti, ultima laureată a acestui premiu special fiind Hayley Mills (14 ani), în 1961, pentru rolul interpretat în ''Pollyanna'' (1960). Din anul 1962, acest premiu a fost desfiinţat, notează www.hollywoodreporter.com şi oscar.go.com. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, Andreea Onogea; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Daniela Juncu)