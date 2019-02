FOTO Andrea s-a îndrăgostit de Andreea » A renunțat la celebra Belen Rodriguez pentru o româncă din Pașcani!

22:50

CFR Cluj s-a impus dramatic contra lui Poli Iași, scor 1-0. George Țucudean, golgeterul campionatului cu 15 reușite, a marcat golul victoriei la ultima acțiune a jocului. „Mă bucur că am fost inspirat, poate și puțin norocos. Nu am putut juca din primul minut, am avut o răceală din săptămâna meciului cu Craiova. Am discutat cu conducerea și nu avea rost să forțez. Am avut și la coapsă niște dureri. ...