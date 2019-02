PĂRINŢI ŞI COPII TALENTAŢI: Clint şi Scott Eastwood

Actorul şi modelul Scott Eastwood a urmat cariera celebrului său tată, Clint Eastwood, devenind un tânăr actor cu multe apariţii în filme, mai ales în ultima perioadă. A moştenit de la tatăl lui nu doar trăsăturile fizice, ci şi talentul artistic şi carisma.La o petrecere de Haloween, organizată în scop caritabil, în 2016, Scott s-a costumat asemenea personajului interpretat de tatăl său în filmul "The Good, the Bad and the Ugly" (1966).Scott mărturisea că tatăl lui l-a învăţat că nimic nu e perfect în viaţă, important e să facă ceva şi să dea ce-i mai bun. "Indiferent ce faci, fă bine. Fii modest, munceşte din greu şi fii bărbat", e sfatul pe care Clint Eastwood i l-a dat lui Scott, potrivit site-ului imdb.com.***Sursa foto: Scott Eastwood / facebook.comScott Eastwood (Scott Clinton Reeves) s-a născut la 21 martie 1986 în Carmel, California, SUA. A copilărit în Hawaii şi California. A absolvit Carmel High School şi Loyola Marymount University din Los Angeles (2008).A debutat în film în 2006, cu pelicula "Flags of our Fathers" (2006), regizat de tatăl lui, Clint Eastwood, potrivit site-ului imdb.com. La început a jucat cu numele de familie al mamei, Reeves, pentru a nu fi acuzat că e distribuit în producţii cinematografice doar pentru că e fiul lui Clint Eastwood.A avut apariţii în filmele: "Gran Torino" (2008), "Invictus" (2009), "The Forger" (2012), "Trouble with the Curve" (2012), "Texas Chainsaw" (2013), "Fury" (2014), "The Perfect Wave" (2014), "The Longest Ride" (2015), "Mercury Plains" (2016), "Suicide Squad" (2016), "Snowden" (2016), "Walk of Fame" (2017), "The Fate of the Furious" (2017), "Overdrive" (2017), "Pacific Rim Uprising" (2018).***Clint Eastwood s-a născut la 31 mai 1930 în San Francisco. A debutat în cinematografie la mijlocul anilor '50, cu roluri mici în "Revenge of the Creature" (1955) şi "Tarantula" (1955). Patru ani mai târziu a apărut în "Rawhide" (1959). Sursa foto: Clint Eastwood - Legend / facebook.comPrimul rol important a fost cel din trilogia western "A Fistful of Dollars" (1964), "For a Few Dollars More" (1965) şi "The Good, the Bad and the Ugly" (1966). Au urmat roluri în peliculele "Hang 'Em High" (1968), "Coogan's Bluff" (1968), "Where Eagles Dare" (1968), "Paint Your Wagon" (1969), potrivit site-ului imdb.com.Cel mai aglomerat an din punct de vedere al filmărilor a fost 1971, când a interpretat diferite roluri în "Union soldier in The Beguiled", "Play Misty for Me", "Dirty Harry". Au urmat mai multe filme western şi de aventură - "Joe Kidd" (1972), "High Plains Drifter" (1973),"The Outlaw Josey Wales" (1976), "The Enforcer" (1976), "The Gauntlet" (1977), "Escape from Alcatraz" (1979).Şi anii '80 au fost fructuoşi pentru Eastwood, care devenise cel mai cunoscut şi popular actor american. A jucat în această perioadă în pelicule ca "Bronco Billy" (1980), "Firefox" (1982), "Tightrope" (1984), "City Heat" (1984), "Pale Rider" (1985), "Heartbreak Ridge" (1986), "The Dead Pool" (1988), "Pink Cadillac" (1989), "The Rookie" (1990), "White Hunter Black Heart" (1990).La 62 de ani a câştigat un Oscar pentru cel mai bun regizor şi a fost nominalizat la Academy Award pentru cel mai bun actor pentru filmul "Unforgiven" (1992). Alte filme box-office au fost "In the Line of Fire" (1993), "A Perfect World" (1993), "The Bridges of Madison County" (1995), "Absolute Power" (1997), "True Crime" (1999). În 1997 a regizat filmul "Midnight in the Garden of Good and Evil", precizează imdb.com.În 2005 şi-a surprins publicul revenind în top cu filmul "Million Dollar Baby" (2004), dramă în care a jucat alături de Hilary Swank şi Morgan Freeman şi pentru care a primit patru Academy Awards, inclusiv pentru cea mai bună imagine şi cel mai bun regizor.Între filmele pe care le-a regizat, amintim: "Mystic River" (2003), "Flags of our Fathers" (2006), "Letters from Iwo Jima" (2006 - nominalizare la Oscar pentru cea mai bună imagine), "Changeling" (2008), "Invictus" (2009), "Hereafter" (2010), "J. Edgar" (2011), "Jersey Boys" (2014), "American Sniper" (2014), "Sully" (2016), "The Mule" (2018). AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea)

