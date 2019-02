BREXIT | Theresa May: Nu trebuie să facem să eșueze Brexit-ul

12:00

Stanley Donen, regizorul filmelor „Singin' in the Rain" şi „Funny Face", a murit la vârsta de 94 de ani. Cauza morții nu a fost făcută publică. Regizorul nu a fost niciodată nominalizat la Oscar pentru filmele pe care le-a realizat, însă Donen a primit un trofeu onorific din partea Academiei Americane de Film în 1998.