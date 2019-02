Rugăciune pentru Brexit: Liderul spiritual al Bisericii Angliei va lansa un apel la unitate

15:50

Mihaly Kovacs din Sfântu Gheorghe este românul care şi-a înregistrat marca "Regele Ciolanului", după ce clienţi din toată ţara l-au lăudat pentru felul în care realizează acest preparat."Numele Regele Ciolanului a pornit de la clienţi, pentru că am făcut un produs bun şi atunci au zis clienţii că numai regele a mâncat aşa ceva bun, cum este făcut ciolanul nostru. Asta a fost în 1993. Atunci nu am avut marca înregistrată, în 2007 am înregistrat marca. De exemplu, când am venit prima dată la Braşov la Festivalul berii şi am făcut o realizare frumoasă şi am vândut mult ciolan, lumea a zis că omul acesta chiar merită numele de Regele Ciolanului şi pe urmă am spus, stai aşa, dacă merit atunci trebuie să ţin brandul şi să îl apăr ca să nu mai facă altcineva", a declarat duminică, pentru AGERPRES, Mihaly Kovacs.Mihaly Kovacs s-a ambiţionat să prepare în România un ciolan mai bun decât cel făcut de germani la renumitul festival al berii Oktoberfest. Totul a început când Mihaly Kovacs a ajuns la Munchen, în Germania, la Oktoberfest şi a mâncat pentru prima dată ciolanul nemţesc şi atunci şi-a propus să facă un ciolan mai bun. Kovacs a experimentat timp de câţiva ani tot felul de reţete proprii, până a ajuns la un ciolan care să fie preparat de gurmanzi."Am fost în Germania, la Oktoberfest, şi am mâncat acolo ciolan. Atât de tare mi-a plăcut şi am zis hai să încercăm, că doar în domeniul cărnii lucrez, hai să facem ciolanul respectiv. Cam doi ani şi jumătate am încercat. Am făcut în 2001, am făcut primul Festival al ciolanului la Sfântu Gheorghe, a fost o realizare mare. A plăcut şi după aceea am făcut unul după altul Festivalul ciolanului în Sfântu Gheorghe", spune Mihaly Kovacs.Întrebat de ce nu a luat pur şi simplu reţeta ciolanului de cei care îl fac la Oktoberfest, Mihaly Kovacs a spus că nemţii nu divulgă reţeta nimănui.După ce a fost prezent la Oktoberfest, la Braşov, Mihaly Kovacs a mers cu organizatorii români ai festivalului berii la Oktoberfest, în Germania. Românii care organizează Festivalul berii la Braşov au comparat ciolanul lui Kovacs de la Sfântu Gheorghe cu cel de la Munchen şi au concluzionat că cel din România este mai fraged."Acum doi ani am fost cu cine organizează festivalul berii în Braşov în Germania, la Munchen, să vedem cum este Oktoberfest-ul în Germania. După ce am mâncat ciolan de la nemţi, de acolo, au comparat cu ciolanul meu, ce fac eu aici în România, Regele Ciolanului. Oamenii respectivi, care au fost organizatorii, au zis că eu sunt pe primul loc cu ciolanul, i-am bătut pe nemţi, că al lor este uscat, nu are frăgezimea cum facem noi. Ei pun ciolanul la grill şi prăjesc. Nici condimente nu pun", explică Mihaly Kovacs.Ciolanul realizat la Sfântu Gheorghe de familia Kovacs are o reţetă cu un ingredient secret şi un proces de gătire ce presupune, în plus faţă de cum îl prepară germanii, punerea în baiţ şi un amestec de condimente. Sursa foto: (c) Isabela Paulescu / AGERPRES"Secretul ca să fie ciolanul aşa crocant şi cum facem la grill, primul lucru - trebuie să îl bagi în baiţ. Asta înseamnă să bagi în saramură uscată şi ţii acolo şapte zile cel puţin, după care scoţi afară şi pui la un cazan de fierbere, unde fierbe ciolanul până la 70 de grade. Şi când s-a fiert la 70 de grade, pe urmă îl răcim şi îl ducem la festivaluri. Tragem pe proţap la foc grill, aşa iese carnea moale, fragedă, ca păstrăvul. Parcă nici nu este carne de porc, aşa proaspătă şi fragedă este. Deci noi punem prima dată în baiţ, prăjim după aia, apoi scoatem de pe os şi tăiem julien. Am un condiment secret şi pun frumos condimentul pe el, când omul bagă în gură simte că e ceva bun. Condimentul are magnet, atrage clientul imediat", explică Mihaly Kovacs.Potrivit lui Kovacs, ciolanul făcut de el nu conţine nimic dăunător sănătăţii şi este preparat cu zahăr pudră şi sare dură, piper, busuioc, pătrunjel verde uscat, pe care îl macină, şi încă un ingredient secret pe care nu poate să îl divulge."Regele Ciolanului" spune că la un festival vinde mai multe tone de ciolan, preparat după reţeta proprie. Recomandarea lui Kovacs este ca acest produs să fie servit cu fasole sau cu cartofi cu mărar şi usturoi.Mihaly Kovacs a făcut demonstraţii culinare şi a preparat ciolan de vineri, până duminică, la Sibiu, la "Gusturile iernii", eveniment din cadrul programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019. AGERPRES/(A- autor: Isabela Paulescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)