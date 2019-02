Șapte lucruri pe care trebuie să le țineți în taină și să nu le povestiți nici măcar rudelor

07:20

Constantin Chiriță, supranumit și Telu, este omul de afaceri care a fost asasinat în Vrancea. El a fost împușcat cu două gloanțe, în propria mașină, după o urmărire în trafic. Doi indivizi sunt suspectați de omor.Afaceristul a fost atacat pe drumul spre Slobozia Ciorăști, unde el locuia. A fost urmărit, iar asupra sa s-au tras […] The post Tragedie în lumea bună din România! Unde i-au găsit cadavrul appeared first on Cancan.ro.