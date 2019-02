UNPR: Decizia UDMR referitoare la simbolurile maghiarilor din România reprezintă un atac la adresa statului român

17:00

Preşedintele american Donald Trump a calificat, duminică, drept "foarte productive" negocierile privind comerţul demarate cu o zi înainte, informează Reuters. Very productive talks yesterday with China on Trade. Will continue today! I will be leaving for Hanoi, Vietnam, early tomorrow for a Summit with Kim Jong Un of North Korea, where we both expect a continuation of the progress made at first Summit in Singapore. Denuclearization? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019Într-o serie de postări pe contul său de Twitter, Donald Trump a subliniat, de asemenea, că preşedintele Chinei a fost "de mare ajutor" înainte de întrevederea dintre liderii american şi nord-coreean, programată să aibă loc miercuri şi joi în Vietnam."Preşedintele chinez Xi a fost de foarte mare ajutor în sprijinul pe care l-a acordat întrevederii cu Kim Jong Un. Ultimul lucru pe care şi-l doreşte China este un număr mare de arme nucleare chiar lângă frontierele sale", a subliniat Trump pe Twitter. President Xi of China has been very helpful in his support of my meeting with Kim Jong Un. The last thing China wants are large scale nuclear weapons right next door. Sanctions placed on the border by China and Russia have been very helpful. Great relationship with Chairman Kim! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019Donald Trump şi Kim Jong Un, care s-au întâlnit pentru prima dată în iunie 2018 la Singapore, urmează să aibă al doilea summit la 27 şi 28 februarie în capitala Vietnamului. Obiectivul afişat al Statelor Unite este de a se ajunge, la termen, la denuclearizarea Coreei de Nord.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Ada Vîlceanu)