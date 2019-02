Alegeri în Republica Moldova: Liberalii denunţă fraudarea alegerilor şi amestecul Rusiei

22:00

Mii de persoane au participat la protestele desfăşurate duminică seara în marile oraşe din ţară faţă de OUG de modificare a legilor justiţiei şi de solidarizare cu acţiunile de protest ale magistraţilor.* SIBIUPeste 4.000 de manifestanţi au protestat duminică seara, timp de trei ore, în centrul municipiului Sibiu, arătându-şi susţinerea pentru preşedintele Klaus Iohannis şi Laura Codruţa Kovesi, ei cerând asigurarea independenţei magistraţilor.Protestarii au strigat lozinci antiguvernamentale şi împotriva PSD: "Să se facă dreptate!", "Justiţie, nu corupţie!", "La închisoare, nu la guvernare!", "Dragnea nu fi trist, la Jilava e dentist!", Jos Tudorel, Codruţa la guvern!", "Iohannis, nu uita, Sibiu-i de partea ta!", "Nu se mai poate, anticipate!".Manifestanţii au mărşăluit timp de trei ore pe traseul: Piaţa Mare, sediul PSD Sibiu, Bulevardul Nicolae Bălcescu, Piaţa Unirii, Calea Dumbrăvii, Bulevardul Mihai Viteazu şi retur.În mod inedit, manifestanţii au oferit 400 de mărţişoare tricolore femeilor prezente la protest.Cei din mişcarea VăVedem au anunţat că vor continua luni, de la ora 12.00, protestul mut de 15 minute, care are loc zilnic, în faţa sediului PSD.* CLUJ- NAPOCAAproximativ 2.000 de persoane au protestat, duminică, la Cluj, împotriva OUG 7 referitoare la legile justiţiei şi împotriva PSD. Protestatarii au cerut demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi au purtat pe mână banderole albe, în semn de solidaritate cu magistraţii."Cinste lor, cinste lor, cinste magistraţilor", "Anticipate", "Magistraţi nu cedaţi", "PSD, ciuma roşie", "Tudorel, demisia" au fost câteva dintre scandările protestatarilor.De asemenea, ei au purtat pancarte cu mesaje precum "Justiţia pedepseşte corupţia. Nu invers", "Strigăm toţi şi strigăm tare, "ara mea nu-i de vânzare", "Până la vot mai este, azi mergem la proteste".Protestatarii au sosit în zona Pieţei Unirii din Cluj-Napoca începând cu ora 18,00, în urma unui apel cu titlul "Abrogaţi şi apoi Plecaţi", lansat pe reţelele de socializare, iar în jurul orei 18,45, ei au pornit într-un marş spre cartierul Gheorgheni.Printre cei prezenţi la protest s-a numărat şi deputatul USR Emanuel Ungureanu.* IAŞIPeste 2.000 de persoane au protestat duminică seara la Iaşi, majoritatea lor dându-şi ca punct de întâlnire statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Piaţa Unirii.Ei au venit în jurul orei 18,00, în urma apelului "Abrogaţi şi apoi plecaţi" lansat pe Facebook. Înarmaţi cu steaguri, fluiere şi vuvuzele, ei au scandat timp de aproape două ore lozinci împotriva partidelor aflate la guvernare, a Guvernului şi ministrului Justiţiei. Protestatarii şi-au arătat în acelaşi timp susţinerea faţă de magistraţi, cerând retragerea ordonanţei de urgenţă privind modificarea legilor justiţiei.După aproape două ore petrecute în Piaţa Unirii, protestatarii au plecat în marş pe străzile din centrul Iaşului. După ce au trecut scandând sau chiar huiduind prin faţa sediilor PSD, Consiliului Judeţean, ei au mers mai departe spre Centrul Civic şi Târgu Cucu, unde se află instanţele de judecată, după care au mers pe bulevardul Independenţei şi au revenit în Piaţa Unirii.* TIMIŞOARAPeste cinci sute de protestatari au manifestat, duminică seara, în Piaţa Operei din Timişoara, nemulţumiţi de OUG 7/2019 referitoare la sistemul de justiţie.Unul dintre vorbitori a propus blocarea accesului ministrului Tudorel Toader în sediul Universităţii de Vest Timişoara (UVT), unde va avea loc, luni, bilanţul Curţii de Apel Timişoara, în cazul în care acesta va veni."Ceea ce se petrece în ultimele luni şi în ultimii ani este o călcare în picioare a tuturor idealurilor Revoluţiei din Decembrie 1989. Să nu-i permitem să intre în UVT. Vom fi acolo împreună cu colegii şi cu studenţii noştri, să-i blocăm intrarea. Eu cred că nu va avea curajul să vină (la bilanţul CAT, n.r.). Acest laş nu va îndrăzni să vină în Timişoara. Îi lansez această provocare. Să rămânem mobilizaţi pe parcursul întregului an, să mergem la ţară, să vorbim cu oamenii pe care-i ştim derutaţi, privitori la Antena 3", a spus prof. univ. Vasile Popovici, fost ambasador al României în Maroc şi în Portugalia.Manifestanţii au avut vuvuzele şi pancarte inscripţionate "Fără penali în funcţii publice!" şi au scandat "PSD, ciuma roşie!", "Abrogaţi şi plecaţi!", "Jos comuniştii!", "Uniţi salvăm toată România!", "Nu prostiţi poporul cu televizorul!", "Antena 3, nişte derbedei!", "Nu vrem să fim conduşi de hoţi!", "CCR, sluga PSD!", "Cinste lor, magistraţilor!", "DNA să vină să vă ia!".Vorbitorii au atras atenţia asupra faptului că următoarea perioadă va fi esenţială în lupta împotriva PSD, iar când vor simţi că îşi vor pierde speranţa, să se gândească la epoca de dinainte de 1989. "Nu uitaţi anii '80, ei se pot întoarce oricând, cu frig, întuneric şi frică!", au afirmat protestatarii.Cei prezenţi în piaţă au cerut, printre huiduieli, demisiile lui Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi Tudorel Toader, iar lui Kelemen Hunor i-au transmis "UDMR, maghiar PSD!"."Noul OUG pune capăt justiţiei independente. Acordarea unor drepturi nejustificate noului 'SS' va genera un control absolut asupra magistraţilor. Politicienii corupţi vor reintra în posesia butoanelor puterii, care-i va feri de mâna justiţiei şi prin care se vor putea răzbuna pe adversarii politici. Autoritarismul se aşterne încet, în indiferenţa unei majorităţi a concetăţenilor noştri", a fost mesajul transmis de organizatorii protestului, Iniţiativa Timişoara.* ARADÎn Arad, aproximativ 400 de persoane au protestat, atât în Piaţa Revoluţiei, cât şi printr-un marş în centrul oraşului. Majoritatea au fost participanţi aduşi de PNL şi USR, fiind prezenţi şi lideri locali ai celor două formaţiuni, între care prim-vicepreşedintele PNL Arad Sergiu Bâlcea, care este şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, sau Vlad Botoş, preşedinte al USR Arad şi candidat la europarlamentare.Protestul a durat două ore şi jumătate, timp în care s-a scandat împotriva Guvernului şi a PSD, iar manifestanţii şi-au declarat, prin mesaje transmise cu ajutorul unei portavoci, susţinerea faţă de magistraţii nemulţumiţi de modificările aduse legilor Justiţiei.Protestul, care s-a încheiat fără incidente, nu a fost asumat de nimeni, participanţii susţinând că a fost vorba de o acţiune spontană.* BAIA MAREPeste 500 de persoane s-au strâns, duminică seara, în Piaţa Revoluţiei din municipiul Baia Mare, unde au stat aproape două ore şi au discutat despre situaţia în care se află sistemul de justiţie şi efectele OUG nr.7/2019.Printre participanţi s-au aflat membri ai PNL, USP şi PLUS, dar şi cetăţeni neafiliaţi politic. Acţiunea a fost organizată prin intermediul reţelelor de socializare.Protestatarii au pornit în marş din Piaţa Revoluţiei pe principalele străzi din zona centrală a municipiului Baia Mare. Coloana de manifestanţi a fost însoţită de echipaje de poliţişti şi jandarmi, traficul rutier nefiind perturbat.* CONSTANŢAPeste 300 de activişti civici care au participat duminică seară, la un miting de protest pe platoul Prefecturii Constanţa, împotriva ordonanţei de urgenţă a guvernului ce modifică legile justiţiei, au pornit în marş pe pricipalele bulevarde ale municipiului reşedinţă de judeţ, către sediul PSD, pentru a-şi manifesta nemulţumirea.Manifestanţii, a căror participare a sporit pe măsură ce coloana aflată în marş s-a apropiat de sediul principalul partid de guvernământ, au strigat lozinci precum: "PSD, ciuma roşie", "Nu vrem să fim conduşi de hoţi", "Nu vrem vitamina D, Vrem să plece PSD", Justiţie, nu corupţie", "Kovesi, nu uita, noi suntem de partea ta" şi "Dragnea şi ai lui, trădătorii neamului".Deplasarea coloanei de manifestanţi s-a desfăşurat fără incidente, protestatarii fiind însoţiţi de jandarmi pe tot parcursul manifestaţiei.* GALAŢIPeste 200 de persoane au protestat, duminică seara, în faţa sediului Prefecturii Galaţi, la monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, faţă de modificările aduse legilor Justiţiei.Protestatarii au scandat mesaje antiguvernamentale şi de susţinere faţă de Laura Codruţa Kovesi. Printre protestatari s-au aflat şi membri ai PNL şi USR Galaţi.Oamenii au strigat mesaje precum: "Guvern de hoţi şi de mafioţi", "Pui de hoţi şi de mafioţi", "PSD - ciuma roşie", "Justiţie, nu corupţie" şi "Nu vrem să fim conduşi de hoţi".De asemenea, protestatarii au avut bannere cu următoarele mesaje: "Ziua în care vom ceda este ziua în care vom muri" şi "Corupţii şi infractorii anchetează procurorii şi judecătorii", dar şi un banner cu chipul Laurei Codruţa Koveşi şi un citat - "Corupţia poate fi învinsă, nu abandonaţi".Coloana de manifestanţi a plecat, apoi, din faţa Prefecturii Galaţi, în marş pe bulevardul Brailei, până la Palatul Justiţiei, blocând traficul rutier pe un sens de mers. Manifestanţii au fost supravegheaţi de echipaje ale Jandarmeriei şi Poliţiei.* TÂRGU MUREŞPeste 100 de persoane au protestat, duminică seara, la Târgu Mureş, împotriva prevederilor noii Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului prin care se modifică o serie de prevederi ale legilor justiţiei.Protestatarii au arătat că această OUG a modificat, pentru a treia oară în ultimele luni, legile justiţiei şi că prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial s-au schimbat regulile de desemnare a procurorilor de rang înalt, judecătorii vor putea să conducă marile parchete şi consacră independenţă deplină pe investigaţii nou înfiinţatei secţii pentru investigarea magistraţilor.Manifestanţii de la Târgu Mureş au scandat "Justiţie, nu corupţie!", "PSD, ciuma roşie", "Abrogaţi, apoi plecaţi", "Nu vrem să fim conduşi de hoţi", "Susţinem magistraţii - Justiţie nu corupţie!", "Când injustiţia devine lege, Rezistenţa devine datorie!".Protestatarii de la Târgu Mureş au arătat că actuala clasă politică care acţionează împotriva voinţei poporului şi că "PSD şi-a desăvârşit lucrarea şi a preluat sub control politic sistemul de justiţie"."Efectele majore încă nu sunt vizibile, dar pot fi înţelese. Nu mai avem o justiţie bazată pe statul de drept, avem o justiţie de partid în care funcţionează interesele celor de la putere (...) Trăim, din păcate, într-o dictatură care începe să fie funcţională, începe să îşi manifeste trăsăturile specifice", au susţinut manifestanţii.* Circa 100 de persoane au protestat duminică seara în centrul municipiului Satu Mare faţă de OUG nr.7/2019 prin care s-au adus modificări legilor Justiţiei, cerând demisia guvernului.Protestatarii, printre care membri ai PNL, USR şi PLUS, s-au întâlnit în pasajul Corneliu Coposu, de unde au pornit la marş în Centrul Vechi, scandând lozinci împotriva guvernului. Ei au cerut demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, dar şi a liderului PSD, Liviu Dragnea.Protestatarii s-au oprit şi au huiduit în faţa sediului PSD Satu Mare, al UDMR dar şi al ALDE. Ei s-au oprit şi în faţa Palatului Justiţiei din oraş.Mobilizarea pentru protest a fost făcută prin reţeaua Facebook.* CRAIOVACâteva zeci de persoane au protestat, duminică seara, în centrul Craiovei faţă de OUG 7/2019 referitoare la legile justiţiei, solicitând demisia Guvernului.Protestatarii au venit cu pancarte cu mesaje "Toţi pentru justiţie" şi au strigat "România, trezeşte-te!" "Craiova, trezeşte-te!", "Cinste magistraţilor!", "Uniţi, salvăm toată România!", "PSD, ciumă roşie", "Justiţie, nu corupţie". Protestul nu a fost autorizat.* ALBA IULIACâteva zeci de persoane, care s-au mobilizat în urma unui anunţ pe reţelele de socializare, au protestat duminică seara la Alba Iulia împotriva modificărilor aduse recent legilor justiţiei şi, totodată, împotriva Partidului Social Democrat.Adunaţi în faţa sediului Instituţiei Prefectului Alba, oamenii au scandat, în principal, "Justiţie, nu corupţie" şi au afişat pancarte cu mesajul "Toţi pentru justiţie". De aici au plecat în marş spre sediul organizaţiei Alba a PSD, cerându-le celor care îi priveau din apartamente să li se alăture, scandând "Dacă vă pasă, ieşiţi din casă" şi "Nu staţi la căldură, şi pe voi vă fură".Ajunşi în faţa clădirii care găzduieşte şi sediul social-democraţilor din Alba, protestatarii au scandat "PSD, ciuma roşie".Protestul, intitulat "Abrogaţi şi apoi plecaţi", nu a fost unul autorizat.* TULCEACirca 50 de persoane au protestat duminică seara, în Piaţa Tricolorului din municipiul Tulcea, faţă de OUG nr. 7/2019 prin care s-au adus modificări legilor Justiţiei.Protestatarii grupaţi lângă statuia lui Mircea cel Bătrân s-au adunat începând cu ora 18.00 şi au avut ca semn distinctiv drapelul României.Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, în timpul acţiunii nu s-au înregistrat incidente. AGERPRES / (AS - autori: Isabela Păulescu, Marius Avram, Daniela Malache, Otilia Halunga, Marian Buga, Leontin Cupăr, Dan Mihăescu, Dan Paic, Dorina Matiş, Maria Mitrică, Marinela Brumar, Luisiana Bîgea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)