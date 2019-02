Alegeri în Republica Moldova/Maia Sandu: "Vom ieşi în stradă să ne cerem votul înapoi!"

00:40

Sezonul premiilor atribuite de industria cinematografică de la Hollywood a ajuns la momentul culminant al celei de-a 91-a ediţii a premiilor Oscar, duminică, la Los Angeles, în cadrul unei gale fără o gazdă anume, prima după 30 de ani, care promite însă ceea ce reuşesc mereu filmele bune: să ne facă să uităm de griji şi probleme şi să ne descreţim frunţile în faţa a tot ceea ce are mai bun în acest moment cinematografia. UPDATE ORA 00.14 OSCAR2019/ Celebrităţile au început să sosească pe covorul roşu Celebrităţile au început să sosească pe covorul roşu al Oscarurilor, duminică, sub un cer însorit, pentru o gală plină de suspans şi care ar putea fi marcată de o serie de premiere de natură să scrie istorie, transmit Reuters şi AFP. Foto: (c) Lucas Jackson/REUTERSDe exemplu, o victorie pentru "Roma", al regizorului Alfonso Cuaron, ar marca primul Oscar pentru cel mai bun film câştigat pentru Netflix şi un semn că serviciile de streaming nu doar că pot concura cu studiourile tradiţionale de la Hollywood, dar le şi pot depăşi."Roma", filmat în întregime în limba spaniolă şi cu 10 nominalizări, este, de asemenea, considerat principalul favorit şi la categoria cel mai bun film străin. Niciun film străin nu a câştigat vreodată Oscarul pentru cel mai bun film şi niciun film nu a câştigat vreodată la ambele categorii, scrie Reuters.De asemenea, fără o gazdă anume pentru prima dată în 30 de ani, o mare curiozitate este de a şti dacă organizatorii vor putea reda premiilor Academiei americane de film atracţia unui eveniment de televiziune ce nu trebuie ratat, după o scădere record a audienţei în 2018.Ceremonia în care vor fi decernate în total 24 de statuete va începe la ora locală 17:00 (luni 01:00 GMT) la Dolby Theater pe faimosul Walk of Fame de pe Hollywood Boulevard. Câştigătorii sunt aleşi de cei 8.000 de membri ai Academiei de Film şi Ştiinţe din SUA, iar plicurile cu numele câştigătorilor sunt sigilate de câteva zile.Gala decernării premiilor Oscar încheie sezonul premiilor cinematografice la Hollywood. ORA 20.30 OSCAR2019 - Seara magică a Oscarurilor, punctul culminant al sezonului premiilor de la Hollywood Cei mai importanţi actori, regizori şi producători de la Hollywood păşesc duminică seara pe covorul roşu amplasat încă de miercuri la intrarea în celebrul cinematograf Dolby Theater din Los Angeles unde Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice acordă mult râvnitele Oscaruri.Filmele "Green Book" şi "Roma", actorii Rami Malek şi Christian Bale şi actriţele Olivia Colman şi Glenn Close, care au câştigat deja mai multe trofee în sezonul premiilor cinematografice 2018-2019, sunt protagoniştii celor mai importante "dueluri" aşteptate în această seară specială pentru cinefili. Foto: (c) Jordan Strauss/APEdiţia din acest an a galei Oscar reprezintă al doilea show fără prezentator principal de după 1988 din istoria de nouă decenii a acestui eveniment. Iniţial comedianul Kevin Hart a fost desemnat prezentator principal al galei Oscar 2019, în luna decembrie, însă actorul a fost nevoit să renunţe la această onoare după doar trei zile, din cauza controverselor generate de nişte comentarii homofobe pe care le-a făcut în trecut.Astfel, în lipsa unei gazde a serii, producătorii show-ului doresc să îi reunească pe scenă, în calitate de prezentatori ai unora dintre premii, pe actorii din distribuţia filmelor din seria "Avengers" (inclusiv Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo şi Chris Evans), dar şi alte celebrităţi de prim rang, pentru a aduce strălucire unei transmisiuni televizate atât de galonate şi pentru a umple spaţiile de emisie dintre înmânările de premii şi secvenţele muzicale din desfăşurătorul evenimentului.De asemenea, şi-au confirmat participarea actorii Chris Evans, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Jason Momoa, James McAvoy, Brie Larson, Charlize Theron, Emilia Clarke, Awkwafina, Constance Wu, Tina Fey, Amy Poehler, Daniel Craig, Javier Bardem, Jennifer Lopez, Laura Dern, Angela Bassett, Melissa McCarthy, Sarah Paulson, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Michael Keaton, Helen Mirren, Tyler Perry, Pharrell Williams, Paul Rudd şi Michelle Yeoh.Potrivit tradiţiei, câştigătorii de anul trecut din categoriile de interpretare vor reveni pe scena galei Oscar pentru a înmâna statuetele atribuite învingătorilor din acest an. Astfel, Gary Oldman va înmâna premiul pentru cea mai bună actriţă, Frances McDormand va înmâna Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal, iar Allison Janney şi Sam Rockwell vor atribui trofeele pentru roluri secundare.Ceremonia de acordare a Oscarurilor va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Daniela Juncu)