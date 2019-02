Transfer în ultima zi de mercato! Mihai Stoica a făcut anunțul » Ce fotbalist l-a impresionat contra Craiovei

22:50

FCSB s-a impus în fața celor de la CS U Craiova, scor 3-2. Devis Mangia crede că presiunea pusă pe arbitri afectează fotbalul din România. Italianul a evitat să discute despre schimbul de replici avut cu Mihai Stoica. „Am făcut un meci bun, am avut personalitate, am jucat bine, cât timp am fost 11 la 11 pe teren.Prefer să nu vorbesc despre arbitraj. Una dintre eliminări a fost departe de mine. Cealaltă a fost aproape, dar prefer să nu vorbesc. ...