OSCAR 2019 - Lista completă a câştigătorilor

07:30

Lungmetrajul "Green Book" a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 91-a ediţie a galei de decernare a premiilor Oscar, organizată duminică seară la Los Angeles, unde producţia "Bohemian Rhapsody", un film biografic dedicat cântăreţului Freddie Mercury şi trupei sale, Queen, a câştigat patru trofee.Filmul "Green Book", în regia lui Peter Farrelly, spune povestea unui agent de pază care lucra în baruri şi a devenit şoferul unui pianist afro-american în anii '60, cu ocazia unui turneu susţinut de acesta în sudul segregaţionist al Statelor Unite.Producţia este realizată după un scenariu original semnat de Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie şi Peter Farrelly, iar rolul principal a fost interpretat de Viggo Mortensen."Green Book" s-a impus în total la trei categorii de premii: "cel mai bun film", "cel mai bun actor în rol secundar" (Mahershala Ali) şi "cel mai bun scenariu original". Filmele "Roma" şi "Black Panther" au triumfat tot la trei categorii.Cele mai multe trofee au fost obţinute însă de filmul "Bohemian Rhapsody", o producţie a studioului 20th Century Fox, care a câştigat patru premii (cel mai bun actor în rol principal - Rami Malek - cel mai bun montaj, cel mai bun montaj de sunet şi cel mai bun mixaj de sunet).De altfel, această peliculă a stat la baza primului moment artistic al galei de duminică seară, care a fost deschisă de o reprezentaţie muzicală, susţinută de trupa Queen şi solistul american Adam Lambert. Formaţia britanică a interpretat două piese celebre din repertoriul ei - "We Will Rock You" şi "We Are The Champions" - spre încântarea spectatorilor şi a celebrităţilor prezente în sală.În cadrul categoriilor principale, Alfonso Cuaron a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor cu filmul "Roma". Această peliculă s-a impus şi la categoriile "cel mai bun film străin" şi "cea mai bună imagine".Olivia Colman a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal pentru interpretarea sa din filmul "The Favourite", în timp ce Oscarurile pentru roluri secundare au revenit în acest an actorilor Mahershala Ali ("Green Book") şi Regina King ("If Beale Street Could Talk").Cineastul Spike Lee a câştigat primul său premiu Oscar competitiv din carieră, impunându-se la categoria "cel mai bun scenariu adaptat", graţie celui mai recent film al lui, pe care l-a şi regizat - "BlacKkKlansman".Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie şi Peter Farrelly au câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat cu filmul "Green Book".În categoriile tehnice, pelicula "Black Panther" a obţinut premiile Oscar pentru costume, scenografie şi coloană sonoră, în timp ce filmul "Vice" a triumfat la categoria "cel mai bun machiaj/cea mai bună coafură". Lungmetrajul "First Man" a obţinut premiul Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale.Lady Gaga şi-a adăugat în palmares şi premiul Oscar, după ce a triumfat duminică seară la categoria "cel mai bun cântec original", cu piesa "Shallow", interpretată în duet cu Bradley Cooper şi extrasă de pe coloana sonoră a filmului "A Star Is Born"."Spider-Man: Into the Spider-Verse" a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de animaţie, iar "Free Solo" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: OSCAR 2019 - Lista completă a câştigătorilor LIVE UPDATE OSCAR2019 - Seara magică a Oscarurilor, punctul culminant al sezonului premiilor de la Hollywood