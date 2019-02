Premiile Oscar 2019. Diversitate, recorduri și surprize uriașe

22:30

Andreea Marin a avut o apariție splendidă la o gală importantă, care s-a desfășurat în acest weekend. Într-o rochie elegantă lungă, care a avut un decolteu obraznic, vedeta a pășit la brațul iubitului ei. Aceasta a fost prima lor apariție oficială, deși… peste câteva luni, ei cor sărbători doi ani de când formează un cuplu. […] The post Andreea Marin, într-o rochie cu decolteu obraznic la o gală unde a fost însoțită de iubitul ei. A fost prima lor apariție oficială appeared first on Cancan.ro.