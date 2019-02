Incendiul care l-a băgat în sperieți pe un celebru miliardar român! Și-a luat familia și s-a refugiat la hotel! 800 de litri de țuică și două butelii! VIDEO

06:00

Rami Malek a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru partitura din „Bohemian Rhapsody", la cea de-a 91-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Christian Bale („Vice"), Bradley Cooper („A Star Is Born"), Willem Defoe („At Eternity's Gate"), Viggo Mortensen („Green […]