AVERTISMENTUL lui LAZEA: Aceste companii vor pleca din România

Ultimele informaţii spun că Rareş Bogdan va deschide lista PNL pentru europarlamentare. Cu toate acestea, moderatorul spune că nu a luat o decizie, însă recunoaşte că a discutat cu PNL şi că e legat de liberali, dar nu va pleca din televiziune. Mai mult, acesta a fost foarte activ duminică, în timpul protestelor împotriva OUG pe Justiţie, având un discurs mai mult politic decât jurnalistic. „Văd că unii se grăbesc să mă dea plecat de la Realitatea Tv. Să se liniştească, nu am plecat nicăieri şi nici nu am fost concediat. Am avut discuţii cu partidul în care aş intra daca aş face pasul spre politică. Deşi sunt admiratorul tinerilor excepţionali din USR pe care i-am avut adesea invitaţi, deşi descopăr în PLUS oameni oneşti, dornici să redea ţara celor care o clădesc, sunt sentimental, mă leagă multe de istoria PNL, si de imaginea politicienilor majori care au modernizat Romania. Deocamdata atât, nimic altceva. Chiar nu am altceva de adaugat. Articolul integral pe CAPITAL