Dragnea: Premierul se întâlneşte cu asociaţiile magistraţilor; este un demers foarte bun

Regizorul Spike Lee, al cărui film ''BlacKkKlansman'' a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun film, a declarat că ''arbitrul a luat o decizie proastă'' după ce ''Green Book'', o dramă tot pe tema discriminării rasiale nominalizată la aceeaşi categorie, a câştigat cel mai important premiu la cea de-a 91-a ediţie a galei, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, potrivit Reuters.Potrivit mai multor relatări din presă, Lee ar fi încercat să plece rapid din Dolby Theatre imediat după anunţarea marelui câştigător, la finalul galei Oscarurilor, după care a revenit la locul său şi s-a întors cu spatele la scenă cât timp realizatorii ''Green Book'' şi-au rostit discursurile de mulţumire.Pelicula ''Green Book'', inspirată dintr-o poveste adevărată despre o prietenie puţin probabilă între un pianist de culoare şi şoferul său alb, desfăşurată în timpul unei călătorii prin sudul segregaţionist al Statelor Unite în anii '60, a câştigat şi la categoriile cel mai bun scenariu original şi cel mai bun actor în rolul secundar, premiu obţinut de Mahershala Ali.În faţa presei, Lee a reamintit că un film de-al său, tot pe tema discriminării rasiale, ''Do The Right Thing'', nu a reuşit să obţină o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film în 1989, anul în care ''Driving Miss Daisy'', despre un şofer de culoare în serviciul unei bătrâne din sudul SUA, a obţinut marele premiu."Nu am noroc. De fiecare dată când cineva este şoferul altcuiva, pierd", le-a spus Lee reporterilor, ca răspuns la o întrebare despre reacţia sa la anunţul desemnării ''Green Book'' drept marele câştigător.Regizorul, un înfocat admirator al echipei de baschet New York Knicks din NBA, a povestit că, atunci când a auzit că "Green Book" a fost desemnat cel mai bun film, ''Am avut senzaţia că sunt pe marginea terenului din (Madison Square) Garden şi că arbitrul a luat o decizie proastă''.Lee a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat, cu ''BlacKkKlansman'', pentru care semnează regia, dar este şi coscenarist. Ceilalţi scenarişti nu au dorit să comenteze reacţia lui Lee la desemnarea celui mai bun film."Ne bucurăm că suntem aici, ne bucurăm că am câştigat", a declarat Kevin Willmott, coscenarist la ''BlacKkKlansman''. ''Este o adevărată realizare când un film despre discriminare rasială câştigă''.Unii critici au acuzat ''Green Book'', susţinând că personajul alb, interpretat de Viggo Mortensen, devine protagonistul unui film despre discriminarea persoanelor de culoare.Filmul a stârnit controverse cu câteva luni în urmă când rude ale pianistului aflat în centrul poveştii, Don Shirley, au susţinut că portretizarea acestuia conţine inexactităţi. Ali, interpretul lui Shirley, a declarat că respectă punctul de vedere al familiei şi că a discuta cu aceasta.În plus, acuzaţiile de comportament indecent la adresa regizorului Peter Farrelly, în urma unor declaraţii din anii '90, au reapărut în spaţiul public după lansarea peliculei. Farrelly şi-a cerut public scuze pentru declaraţiile din trecut.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Ana Bîgu, editor online: Ady Ivaşcu)