PILONUL II de pensii: urmează două luni decisive

Premierul României a precizat că va asculta plângerile magistraților, însă nu se pune problema abrogării OUG. ”În primul rând, am vrut această întâlnire pentru a asculta nemulţumirile şi argumentele. Am făcut această întâlnire astăzi, voiam vineri, dar am fost plecată din ţară. Astăzi, sper că cei care au nemulţumiri, care au ieşit în spaţiul public şi au exprimat aceste nemulţumiri să vină la Palatul Victoria, să vedem care sunt problemele pe care nu le agreează, cum le justifică şi pe urmă vom lua o decizie. Ceea ce vreau să subliniez este că nu vom renunţa la OUG. Am văzut ieşiri în spaţiul public care au solicitat să renunţăm la această OUG în totalitate. Am spus întotdeauna că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm şi la lucrurile bune din dorinţa unora de a face acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă.