Victor Ponta: O justiţie care stă sub un ministru al Justiţiei va comite în continuare abuzuri

14:00

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că s-a întâlnit la Madrid cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, cu preşedintele PES, Serghei Stanişev, şi cu liderul Grupului S&D din Parlamentul European, Udo Bullman, cu care a avut o "discuţie bună", în cadrul căreia s-a convenit să nu mai existe informaţii nereale care "circulă de la unul la altul".Întrebat cum comentează declaraţia lui Timmermans, care a susţinut că Dragnea "nu ştie ceea ce vorbeşte", cu referire la cele discutate la Madrid la Congresul Socialiştilor Europeni, preşedintele PSD a afirmat: "Poftim!? (...) Sincer, nu am citit şi, dacă nu am citit, mă abţin foarte tare să comentez. Eu ştiu ce am discutat. Am avut o întâlnire cu Frans Timmermans şi cu Serghei Stanişev şi cu Udo Bullmann, Udo Bullmann fiind liderul Grupului Social Democrat din Parlamentul European, o discuţie lungă şi, după părerea mea, bună, în care cred că fiecare am înţeles cum stăm şi fiecare a înţeles de la celălalt ce îşi doreşte şi am convenit ca, în perioada următoare, să avem discuţii în aşa fel încât să nu mai existe informaţii nereale care să circule de la unul la altul. Eu ştiu ce a zis Timmermans în speech-ul de la congres. Ce spuneţi dumneavoastră nu am citit şi îmi vine greu să cred".La insistenţele jurnaliştilor care i-au spus liderului social-democraţilor că Timmermans se referea la o întâlnire avută cu Liviu Dragnea după discursurile oficiale de la Congres, respectiv că a dat de înţeles că nu ar avea încredere în angajamentele luate de el, preşedintele PSD a spus: "Eu m-am angajat la acea... De fapt, nu m-am angajat, am spus la acea discuţie că o să mă abţin să mai comentez despre declaraţii sau cuvinte care nu mi se spun în faţă, deocamdată. În acest sens, nu vreau să comentez. Aştept să văd ce se întâmplă în zilele următoare".Liderul PSD a declarat, în context, că "există o linie roşie şi în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale omului, despre care el a vorbit". "Linie roşie nu există doar pentru anumite speţe în lume. Există o linie roşie care nu trebuie trecută de nimeni, nici de cei care încalcă Constituţia şi care fac abuzuri în numele unei aşa-zise lupte anticorupţie, nici nu trebuie depăşită linia roşie în a încălca Constituţia în ceea ce priveşte statul de drept. Şi dacă toţi înţelegem lucrul ăsta, atunci putem avea o discuţie aşezată, dacă nu, e care ţipă mai tare", a susţinut Liviu Dragnea. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)