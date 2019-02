A murit Marian Georgescu. Tragedie în muzica din România

10:00

Mahershala Ali a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea din „Green Book", la cea de-a 91-a ediţie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, informează Mediafax. Aceasta a fost a doua nominalizare la Oscar şi, totodată, acesta a fost […]