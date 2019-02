VIDEO/ Feli provoacă la senzualitate odată cu lansarea compoziției “Hainele și carnea”

14:10

Lady Gaga a scris istorie cu piesa Shallow, interpretată alături de Bradley Cooper, pentru pelicula "A Star is Born". Ea a devenit prima persoană care a câștigat, în același an, un Oscar, un Grammy, un premiu BAFTA, precum și un Glob de Aur. Lady Gaga a câștigat Oscarul pentru "cel mai bun cântec" la cea […]